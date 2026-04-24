La Administración de Loterías número 1 de Peñafiel en la que fue vendido el boleto premiado con El Millón de Euromillones

Un nuevo millonario en Peñafiel: un afortunado se lleva El Millón de Euromillones

La persona agraciada compró el boleto ganador en la Administración de Loterías número 1, situada en la calle Olma, número 27, del municipio vallisoletano.

El municipio vallisoletano de Peñafiel ha sido agraciado este viernes con un premio de oro gracias a Euromillones.

Y es que el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Peñafiel, situada en la calle Olma, número 27, con el código ganador: BMZ08725.

Así, la persona que validó el boleto se llevará un premio de un millón de euros por contener el código premiado. Una gran noticia para este municipio vallisoletano que ha hecho millonario al acertante.

Cabe recordar que los códigos asignados para participar son asignados automáticamente por el sistema técnico de juegos.