Un nuevo millonario en Peñafiel: un afortunado se lleva El Millón de Euromillones
La persona agraciada compró el boleto ganador en la Administración de Loterías número 1, situada en la calle Olma, número 27, del municipio vallisoletano.
Más información: Un pueblo de Valladolid se lleva un buen saco de billetes con el EuroMillones y mira a un bote histórico de 150 millones
El municipio vallisoletano de Peñafiel ha sido agraciado este viernes con un premio de oro gracias a Euromillones.
Y es que el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Peñafiel, situada en la calle Olma, número 27, con el código ganador: BMZ08725.
Así, la persona que validó el boleto se llevará un premio de un millón de euros por contener el código premiado. Una gran noticia para este municipio vallisoletano que ha hecho millonario al acertante.
Cabe recordar que los códigos asignados para participar son asignados automáticamente por el sistema técnico de juegos.