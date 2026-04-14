Lluvia de oro en León: el premio de El Millón de Euromillones se queda en la capital leonesa

Imagen de archivo de una Administración de Loterías y Apuestas del Estado Shutterstock

La fortuna ha hecho parada este martes en León. El boleto ganador del sorteo de 'El Millón' de Euromillones ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.720 de la capital leonesa, ubicado en el número 34 de la calle José Aguado.

Gracias al código premiado, el poseedor de este boleto se convierte automáticamente en el nuevo millonario de la jornada, llevando la alegría a este popular establecimiento de la ciudad.