Encierros, discomovidas, paellas y mucha diversión: Valdestillas se prepara para unas fiestas inolvidables

El Día del Milagro en Valdestillas, en la edición de 2025 de las fiestas Fotografía: Ayuntamiento de Valdestillas Fotografía: Ayuntamiento de Valdestillas

Del 30 de abril al 17 de mayo, el municipio vallisoletano de Valdestillas vivirá sus fiestas en honor a la Santísima Virgen del Milagro y a San Isidro Labrador con un programa que combina emoción, devoción y alegría colectiva.

El Ayuntamiento ha diseñado una agenda repleta de actos para todos los públicos, donde el pregón correrá a cargo de Carlos J. Gómez, secretario municipal durante cuarenta años, todo un símbolo del compromiso y la historia viva del pueblo.

La Corte de Honor ya está lista para brillar: la reina Ángela Puras, el rey Manuel Gil, el galán Javier Izquierdo y las damas Merien López y Seira Benito protagonizarán los momentos más emotivos, desde la coronación hasta los pasacalles que llenarán de color las calles.

Las celebraciones arrancan con fuerza el jueves 30 de abril a las 12:00 horas del mediodía con la inauguración de la exposición de fotografías antiguas de Valdestillas, cedidas por Jesús Álvarez, que permanecerá abierta hasta el último día de fiestas en el Aula de Cultura.

A medianoche llega uno de los actos más tradicionales, la subida del Mayo seguida del baile de quintos en el Polideportivo Municipal, un momento que marca el inicio oficial y revive costumbres centenarias.

El viernes 1 de mayo se vivirá el Día de las Paellas en El Tamarizo con un concurso que repartirá premios de 100, 75 y 50 euros, acompañado de hinchables para los más pequeños, una actuación musical y la primera novena en honor a la Virgen del Milagro a las 20:00 horas de la tarde.

Durante la primera semana las novenas marcan el pulso espiritual del pueblo, con misas diarias que preparan el ambiente para el gran día.

El sábado 2 de mayo destaca el desfile de moda flamenca 'El sentir de Andalucía' a cargo de Sonia Alborea en la Plaza de la Constitución, seguido de una actuación de sevillanas y la segunda novena.

El domingo 3 continúa con la tercera novena, mientras que de lunes a viernes se mantendrá el ritmo de misas y novenas, con momentos como el torneo de MiniMus en el Bar Flora o el programa de radio en directo desde la Plaza Mayor con Fernando Puga.

También las prefiestas con Dj Fons y la actuación del grupo de teatro municipal.

El sábado 9 de mayo es una jornada clave con la tirada al plato en modalidad Compack Sporting por la mañana y, por la tarde, la coronación de la Corte de Honor y el pregón en la Plaza de la Constitución, que dará paso a una discomovida para cerrar la noche con ambiente festivo.

Al día siguiente, el domingo 10, llega el Día del Milagro, el corazón religioso de las fiestas. A las 10:30 horas de la mañana arranca el pasacalles con las autoridades y la Corte, seguido de la misa solemne y la procesión en honor a la Virgen del Milagro, con la ofrenda floral de los jóvenes.

Después del vino español en el Aula de Cultura, la tarde y noche se llenan de música con Los Lunares en el Bar Jubilados, dos pases de la Orquesta La Resistencia, fuegos artificiales de Pirotecnia Benavente y la discomovida final.

La segunda semana mantiene el buen ambiente con días temáticos que unen a toda la comunidad.

El lunes 11, Día de la Abuela, se instala un parque de hinchables en la Plaza de la Constitución para disfrute de los mayores y los niños.

El martes 12 llega la sesión SBK de salsa, bachata y kizomba, abierta a todo el mundo sin necesidad de pareja. El miércoles 13 se celebra la comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Adaja y una master class de spinning.

El jueves 14, Día de las Peñas, se entregan los premios del Certamen Infantil de Dibujo en el CEIP El Prado y por la tarde los juegos populares en la plaza de toros culminan con pancetada y chorizada para todos, organizados por el colectivo de peñas.

El viernes 15 de mayo se vive el Día de San Isidro Labrador con pasacalles, misa solemne y procesión con bendición de los campos, seguido de un vino español.

Por la tarde el Desfile de Peñas, amenizado por la charanga, termina con chupinazo y colocación de banderas en el balcón del Ayuntamiento, y la noche se anima con la actuación del Dúo Kiss, el encierro nocturno y la macrodisco Melecia.

El sábado 16 combina el encierro urbano matinal con vermouth flamenco, el concurso de cortes en la plaza de toros, el concurso de disfraces de peñas y otro encierro nocturno con la charanga Chupinazo y la macrodisco Titanium Show.

Las fiestas se despiden el domingo 17 de mayo con diana al amanecer para las peñas, dos encierros urbanos, vermouth flamenco y el Grand Prix en la plaza de toros, un cierre taurino que deja en el aire el sabor de una semana inolvidable.

Todo el programa cuenta con el respaldo de las asociaciones, peñas, voluntarios y empresarios locales que hacen posible cada detalle, desde los hinchables hasta las verbenas.

Como refleja el mensaje del alcalde en el programa oficial, estas fiestas son "un tiempo de encuentro, tradición y orgullo compartido que fortalece los lazos comunitarios y mira al futuro con ilusión".

Valdestillas ya huele a fiesta. Del 30 de abril al 17 de mayo las calles se llenarán de música, devoción, toros y reencuentros con un completo programa repleto de actividades que harán las delicias de todos.