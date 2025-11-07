Valdestillas, epicentro de la matanza con bocadillos de panceta y chorizo a dos euros: "Es una fiesta popular"

El próximo domingo, 23 de noviembre, Valdestillas rememorará las tradicionales matanzas que realizaban las familias en todas las zonas rurales de Castilla y León.

Esta localidad vallisoletana continúa con la octava edición de esta fiesta popular, para que los jóvenes “puedan conocer de primera mano todo aquello que hacían sus familias en la realización de la matanza del cerdo”.

La jornada tendrá lugar a las 11 horas con la degustación de tortas de chicharrón maridadas con café de puchero y orujo que darán paso al chamuscado y estazado del cerdo para la elaboración del mondongo tradicional.

Después comenzarán las demostraciones y talleres artesanales para los más pequeños, de alfarería, instrumentos artesanales y como actividad destacada se realizará un taller de elaboración de pan artesanal a cargo de Ana Isabel Sobrino.

A las 13 horas tendrá lugar la presentación de las jornadas a cargo del matancero de honor Ramón García. Un carnicero y experto matarife que lleva participando en las jornadas desde la primera edición en 2017.

A continuación, tendrá lugar un brindis popular de vinos de la DO Rueda con la colaboración de la Ruta del Vino de Rueda que finalizará con el VII Concurso de bebedores de porrón.

0. Cartel de la Matanza en Valdestillas

BUENO MATANZA

Después, a las 13:30 horas, tendrá lugar un almuerzo matancero a base de panceta y chorizo al precio de 2 euros que incluye un bocadillo a elegir, vino, agua o mosto y la participación en el sorteo de un jamón.

El broche final de estas jornadas correrá a cargo de Divertimento Folk que va a animar a todo el público asistente con su música tradicional castellana.

“Esta es nuestra novena edición. La jornada de la matanza es una fiesta popular. Es un referente donde se pone en valor las tradiciones que se están perdiendo en los pueblos. Son nuestras señas de identidad de las zonas rurales. Queremos que estas fiestas populares nos sirvan para ensalzar las materias primas gastronómicas en nuestra localidad”, señala Alberto Sanz, alcalde de Valdestillas.