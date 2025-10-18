Valdestillas se viste de época para regresar a 1556 y recibir la visita del emperador Carlos V: "El pueblo está volcado"

Valdestillas se ha vestido de época para regresar a 1556 y recibir al emperador Carlos V. Es uno de sus momentos más especiales y nadie se lo ha querido perder. Las calles del municipio desde la ermita del Cristo del Amparo hasta la Plaza de la Constitución estaban abarrotadas.

Un momento de la historia que marcó un antes y un después en la localidad vallisoletana y un emperador al que rinden homenaje desde este viernes. Carlos V estuvo hospedado en la posada que había durante su viaje desde Laredo hasta el Monasterio de Yuste.

A las 18:30 horas, todos se agolpaban para ver llegar al monarca junto con su séquito. Un desfile tradicional con caballos y música que ha durado cerca de una hora.

Además, se hizo el nombramiento del Posadero Real a José María Hernández García, alcalde de Cuacos de Yuste (Cáceres), quien se ha encargado de pronunciar unas palabras desde el balcón de la Casa Consistorial.

"Es un privilegio y un orgullo el que me ofrece el alcalde, con el que me une una amistad que es casi familiar", agradecía.

Asimismo, Alberto Sanz, regidor de la localidad, también ha intervenido para dar las gracias a Carlos V por realizar esta parada en su camino y disfrutar de unos días en el municipio.

"El pueblo está volcado. Es una muy buena elección esta parada", aseguraba Sanz, que se encontraba acompañado del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Un evento muy especial dado que, recientemente, el alcalde ha sido nombrado presidente de la Red de Rutas Culturales Europeas de Carlos V.

"Esta excusa histórica la utilizamos para dar a conocer la historia y hacer unas jornadas lúdicas. Además, es un motor económico porque es el fin de semana más importante en nuestro municipio. Son días en familia, con amigos, disfrutando de todas las actividades", aseguraba en la presentación del evento.