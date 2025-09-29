El alcalde de Valdestillas, nuevo presidente de la Red de Rutas Culturales Europeas de Carlos V: "Es un reto"

Alberto Sanz, alcalde de Valdestillas, en el centro de la imagen Fotografía: Ayuntamiento de Valdestillas

Alberto Sanz, alcalde de Valdestillas, es el nuevo presidente de la Red de Cooperación Rutas Culturales Europeas del Emperador Carlos V, del Consejo de Europa.

Todo, en un nombramiento que se produjo el pasado sábado 27 de septiembre en el marco de la Asamblea General de la Red, que se celebró el fin de semana en San Vicente de la Barquera (Cantabria).

La candidatura de Sanz ha sido avalada por unanimidad por los 14 países de Europa, América y África. Va a estar acompañado en la junta directiva con las vicepresidencias de Rosa Tomasone, San Severo Italia, Miguel Salvador, Ciudad de Veracruz, México y Juan C. Moreno, European And IberoAmerican Academy of Yuste.

La Red

La Red de Cooperación Europea Rutas Carlos V, persigue incrementar la cooperación entre sus miembros, ciudades y países con el fin de crear experiencias turísticas y culturales para los visitantes.

Todo, liderando distintos proyectos turísticos que está desarrollando en la actualidad y cuyo objetivo es generar un valor añadido con un gran retorno entre sus asociados.

“Ilusión” y Valdestillas

Valdestillas, municipio adherido a la Red desde 2017, comparte plenamente los valores de cooperación cultural, histórica y turística que inspiran este itinerario cultural reconocido por el Consejo de Europa.

Situada en el centro de Castilla y León, la localidad ha apostado decididamente por el impulso del legado histórico del Emperador Carlos V y por promover el desarrollo territorial sostenible a través de la cultura, el turismo y la identidad europea común.

“Este nombramiento me hace mucha ilusión, pero a la vez es un reto. Considero que desde la presidencia podré aportar trabajo, dedicación, capacidad de gestión y una visión integradora que refuerce la cohesión entre todos los miembros de la Red, al tiempo que presentar nuevos proyectos y líneas de colaboración con instituciones, administraciones y organismos europeos”, asegura el alcalde.

Alberto Sanz añade que “es, sin duda, un reconocimiento al trabajo realizado por nuestro equipo y a Valdestillas”.

Desde el Ayuntamiento de Valdestillas se subraya que la Red de Rutas del Emperador Carlos V constituye un instrumento fundamental para difundir y poner en valor este legado compartido, además de consolidar la cooperación entre territorios europeos unidos por la historia