Zaratán se vuelca en la lucha contra el cáncer: abierto el plazo de inscripción para la marcha del 19 de abril

Presentación de la Marcha Contra el Cáncer de Zaratán

Zaratán celebrará el próximo domingo 19 de abril la cuarta edición de la Marcha Contra el Cáncer, una cita solidaria que cada año suma nuevos participantes que buscan aportar su granito de arena a la investigación de esta enfermedad a través de una jornada de deporte al aire libre.

Desde este sábado 11 de abril se han abierto las inscripciones para que aquellos que quieran unirse a la marea verde zaratanera puedan comenzar a adquirir sus dorsales.

Estos podrán obtenerse al precio de seis euros hasta el 18 de abril en el polideportivo Infanta Juana en horario de 11:00 a 13:00 horas los días 11, 17 y 18, y los días 11, 14, 15, 16, 17 y 18 también en horario de tarde de 17:00 a 20:00 horas.

Además, el mismo día antes del comienzo de la marcha también podrán adquirirse en la Plaza Mayor.

Por otro lado, una vez más se ha habilitado el Dorsal 0, donde se podrán hacer donaciones a través del número de cuenta ES46 3085 0103 54 2608828527 con concepto Zaratán, nombre, apellidos y DNI, o mediante Bizum en el 06101.

La marcha, que arrancará desde la Plaza Mayor a las 10:30 horas y tendrá un recorrido de 5 kilómetros, se ha consolidado ya como una cita solidaria que los vecinos esperan con ansias.

De hecho, en la última edición se consiguieron recaudar 7.000 euros y un total de 900 inscripciones.

El presidente de la delegación de la AECC en el municipio, Óscar Bastardo, comenta que "la implicación de los zarataneros en cuanto a participación y patrocinio es excepcional", por lo que cree que este año se van a superar las cifras anteriores y "llegar hasta las 1.000 inscritos".

Por su parte, el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, también ha apelado "a la solidaridad de los vecinos para volver a conseguir una cifra récord de recaudación para seguir combatiendo esta enfermedad que tanto daño causa".

Una vez finalizada la marcha, los participantes podrán continuar disfrutando de una jornada benéfica de deporte al aire libre, pues a partir de las 12:00 horas se impartirá en la Plaza Mayor una Master Class de zumba.

Esta estará seguida del sorteo de una escapada de fin de semana para dos personas con el número del dorsal.

Como en anteriores ediciones, la recaudación total irá dirigida a la Asociación Española Contra el Cáncer, quienes invertirán este donativo en contribuir con la investigación de la enfermedad y en ayudar a familiares y enfermos.