El Ayuntamiento de Valladolid adjudica las obras del nuevo carril bici con Zaratán por más de 376.000 euros

El Ayuntamiento ha aprobado el reajuste de anualidades y la adjudicación del contrato de las obras de construcción del carril bici de conexión con Zaratán a la empresa Torconsa Obras y Servicios, S.L., por un importe de 376.310 euros. El plazo de ejecución de esta actuación será de 6 meses.

El proyecto contempla la construcción de un carril de 1.220 metros de longitud y 2,40 metros de anchura en doble sentido, acompañado de una acera peatonal de cuatro metros. El trazado dispondrá de una pendiente máxima del 6% y contará con 27 nuevos puntos de alumbrado público para reforzar la seguridad vial.

Este nuevo eje ciclista permitirá una conexión segura y directa entre Valladolid y Zaratán, a la vez que se integra con otras medidas de movilidad sostenible como la implantación del servicio de bicicletas públicas BIKI en Zaratán, con dos estaciones de 11 anclajes cada una y 22 bicicletas eléctricas, financiado por el Ayuntamiento de Valladolid.

En primera instancia, la inversión para llevar a cabo esta actuación estaba prevista con cargo a los presupuestos municipales de 2025 y 2026. Con la aprobación del reajuste de anualidades llevada a cabo en el día de hoy, se ejecutará únicamente con cargo al Presupuesto 2026, de manera que la cantidad inicial prevista para el ejercicio 2025 queda liberada y pasa al siguiente ejercicio presupuestario.