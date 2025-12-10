El Ayuntamiento de Valladolid adjudica las obras del nuevo carril bici con Zaratán por más de 376.000 euros
El carril bici tendrá una longitud de 1.220 metros, 2,40 metros de anchura en doble sentido y estará acompañado de una acera peatonal de 4 metros.
El Ayuntamiento ha aprobado el reajuste de anualidades y la adjudicación del contrato de las obras de construcción del carril bici de conexión con Zaratán a la empresa Torconsa Obras y Servicios, S.L., por un importe de 376.310 euros. El plazo de ejecución de esta actuación será de 6 meses.
El proyecto contempla la construcción de un carril de 1.220 metros de longitud y 2,40 metros de anchura en doble sentido, acompañado de una acera peatonal de cuatro metros. El trazado dispondrá de una pendiente máxima del 6% y contará con 27 nuevos puntos de alumbrado público para reforzar la seguridad vial.
Este nuevo eje ciclista permitirá una conexión segura y directa entre Valladolid y Zaratán, a la vez que se integra con otras medidas de movilidad sostenible como la implantación del servicio de bicicletas públicas BIKI en Zaratán, con dos estaciones de 11 anclajes cada una y 22 bicicletas eléctricas, financiado por el Ayuntamiento de Valladolid.
En primera instancia, la inversión para llevar a cabo esta actuación estaba prevista con cargo a los presupuestos municipales de 2025 y 2026. Con la aprobación del reajuste de anualidades llevada a cabo en el día de hoy, se ejecutará únicamente con cargo al Presupuesto 2026, de manera que la cantidad inicial prevista para el ejercicio 2025 queda liberada y pasa al siguiente ejercicio presupuestario.