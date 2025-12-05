Otro espacio verde para Parquesol: nuevo parque de 2.500 m² con juegos infantiles y un graderío

Situado entre las calles Luis González Lefort y Juan Antonio Morales Pintor, el parque ofrece ahora una zona cómoda y accesible

Valladolid continúa ampliando y renovando sus espacios públicos con la creación de nuevos lugares pensados para la convivencia y el disfrute vecinal.

En esta línea, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha visitado el nuevo parque estancial de Parquesol, un espacio de casi 2.500 metros cuadrados que transforma unas parcelas que llevaban años sin uso en la ladera sureste del barrio.

Ubicado entre las calles Luis González Lefort y Juan Antonio Morales Pintor, el nuevo parque ofrece una zona cómoda, accesible y pensada para diferentes edades y actividades.

Tanto los vecinos como los usuarios de la residencia de mayores cercana podrán pasear, descansar o realizar ejercicio al aire libre.

El espacio incluye áreas específicas para mayores, zonas de juegos infantiles y un pequeño graderío que aprovecha el desnivel natural del terreno, creando así un entorno agradable y funcional.

Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende dar una segunda vida a un espacio degradado y convertirlo en un nuevo punto de encuentro para la vida cotidiana del barrio.