Zaratán reúne a más de medio millar de encajeras y consolida su gran cita del bolillo

El polideportivo Infanta Juana de Zaratán se convirtió este sábado en un ir y venir de almohadillas, bolillos y manos expertas.

El XI Encuentro de Encajeras ‘Villa de Zaratán’ volvió a crecer y reunió a más de medio millar de participantes, en una jornada que mezcla tradición, convivencia y ese orgullo tranquilo de las cosas bien hechas.

La cita, organizada por la A.C. Villa de Zaratán en colaboración con el Ayuntamiento, contó con más de cincuenta asociaciones llegadas de distintos puntos de Castilla y León —Valladolid y provincia, Palencia, Salamanca, Zamora o León— y también de fuera de la comunidad, con presencia de grupos procedentes de Madrid, Aragón, Galicia o Bilbao.

Encuentro de encajeras Villa de Zaratán

A su alrededor, una docena de puestos ofrecían materiales y herramientas de labor para quienes buscaban reponer o completar su equipo.

Como es habitual, el encuentro tuvo también un componente solidario, con una rifa benéfica destinada a recaudar fondos para la Fundación Aladina.

Y, para completar el ambiente, no faltó uno de los guiños más reconocibles del municipio: la degustación de la tradicional salchicha de Zaratán, a media mañana, para reponer fuerzas antes de volver a la faena.

El alcalde, Roberto Migallón, dio la bienvenida a las participantes junto a miembros de la corporación municipal y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que recorrió las mesas y saludó a las encajeras.

Migallón agradeció el trabajo de la asociación por “hacer posible que cada año nos convirtamos en la cuna del encaje y demos continuidad a uno de los trabajos más antiguos de nuestra historia”, además de reconocer el esfuerzo de organización que exige una cita de estas dimensiones.

Íscar, por su parte, destacó que “es una auténtica maravilla ver este polideportivo lleno” y aseguró el respaldo de la institución provincial a encuentros que fomentan “la artesanía, las tradiciones y la convivencia”, subrayando además el componente solidario del evento.

La presidenta de la A.C. Villa de Zaratán, Olga Martín, valoró “muy positivamente” la afluencia y admitió que este año la coincidencia con Carnaval complicó la logística, aunque “todo ha salido muy bien”. “Siguen respondiendo todas las asociaciones de dentro y de fuera de la comunidad”, señaló, con la vista puesta en seguir creciendo tras once ediciones.