Zaratán vibra con la magia de la Navidad: una espectacular cabalgata, el encanto de Navizar y mucho deporte

La Navidad se ha instalado ya en las calles de Zaratán y desde el Ayuntamiento han preparado una programación muy diversa pensada para el disfrute de todos los vecinos. Festivales, talleres y torneos, cine, el regreso de Navizar, la música y las cabalgatas serán los principales protagonistas de un programa que comienza el 19 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de enero.

El XI Festival de Navidad será el encargado de inaugurar el calendario festivo el viernes 19 en el Teatro Azarbe, mientras que el sábado 20 Teatro Mar Rojo pondrá sobre el escenario una versión muy especial del cuento clásico de ‘Pinocho’.

Tradición y cultura se unirán el domingo 21 con la celebración de la ‘Procesión de las posadas’, que estará a cargo de la Asociación Isabel de Mendoza y la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol y se desarrollará a las 12:15 horas en el polideportivo de Los Chicos. Mientras que, por la tarde, El Azarbe acogerá la IV Gala para nuestros mayores.

Como el turrón, Navizar y sus hinchables regresarán al Infanta Juana los días 22, 23, 26 y 27 para hacer las delicias de los más pequeños con este despliegue de castillos hinchables de los que podrán disfrutar durante cuatro horas ininterrumpidas desde las 16:00 horas.

Mientras, la música llegará de la mano de la Coral Municipal, quienes darán su concierto el lunes 22 a las 20:00 horas en El Azarbe, y con una sobrecarga de ilusión, la magia a cargo de Jorge Alés se hará con el escenario del teatro el domingo 28 a las 18:00 horas con entrada a un precio de 3 euros.

Además, el martes 30 -a la misma hora- se proyectará la película ‘Un like’ de Bob Trevino dentro de la programación Territorio Seminci de la Diputación de Valladolid y que está destinada al público familiar con hijos a partir de 12 años. En este caso la recogida de entradas se realizará a partir del 16 de diciembre.

Siguiendo la tradición, la madrugada de Noche Buena, se celebrará la ‘Misa del Gallo’, mientras que el jueves 25 tendrá lugar la misa -a las 12:00 horas-, de la Natividad del Señor.

Por su parte, la habitual fiesta de Nochevieja del jueves 1 de enero a las 01:00 horas contará con la actuación de Los Pibes y dj Pani en la carpa climatizada de la plaza Mayor, y a las 19:30 horas de ese mismo día los zarataneros podrán disfrutar de la Misa de Año Nuevo.

Inaugurando el nuevo año, el sábado 3 de enero Alfonso Pahíno pondrá la nota musical en el polideportivo Infanta Juana a las 19:30 horas, y el día 4 el Azarbe copará las miradas con el teatro circense y la representación de ‘La fábrica de las maravillas’ -con un precio de entrada de 3 euros-.

Como no podía ser de otro modo, el lunes 5 de enero los protagonistas serán Los Reyes Magos de Oriente, que volverán a recorrer el municipio acompañados de una colorida y divertida cabalgata hasta llegar al Infanta Juana, donde entregarán regalos a los más pequeños y los asistentes podrán degustar un chocolate caliente ofrecido por el Ayuntamiento, para el martes 6, Día de Reyes, asistir a la Misa de la Epifanía del Señor a las 12:30 horas.

Asimismo, como estreno navideño del nuevo Centro Cultural Los Lavaderos, el Consistorio, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Campanilla, han organizado una muestra de tres belenes vecinales que desde el 15 de diciembre se podrán visitar en la sala de exposiciones.

Navidades deportivas

Uno de los atractivos de estas fechas serán las actividades ligadas al deporte y, en este sentido, el sábado 20 de diciembre se llevará a cabo de 9:00 a 21:00 horas el Torneo de Bádminton en el polideportivo Infanta Juana, mientras que de 12:00 a 13:30 horas se realizará un taller de bádminton para todas las edades -previa inscripción el 16 de diciembre en la web del Ayuntamiento- con 24 plazas disponibles.

Por su parte, los días 22, 23, 26 y 27 de diciembre, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, los más pequeños podrán divertirse en el primer turno del Campus de Raqueta, Baloncesto e Inglés, mientras que los días 29 y 30 de diciembre, 2 y 3 de enero, lo harán los del segundo turno. Todos ellos previa inscripción a través del correo contacto@elitepadel.net.

De la misma manera, el Campus de Navidad Imaginatu desarrollará sus actividades los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre en el polideportivo Infanta Juana en dos horarios, por un lado de 8:00 a 15:00 horas -con un precio de inscripción de 90 euros-, y por otro de 9:00 a 14:00 horas -con una inscripción de 80 euros-, y para apuntarse los interesados tendrán que contactar con el número de teléfono 607400827.

Y para bajar las comilonas navideñas, el viernes 2 de enero será el día del cycling por excelencia, ya que durante la tarde habrá tres turnos -desde las 17:00 horas- para participar en las masterclass de spinning que se desarrollarán en el Infanta Juana previa inscripción.