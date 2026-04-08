El videojuego de terror inspirado en Valladolid sale a la venta en todo el mundo: traducido a 13 idiomas

El CEO de Daloar Studios, David Lorenzo, junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de The Occultist

Este miércoles, The Occultist, el videojuego del género thriller narrativo de terror en primera persona desarrollado por el estudio vallisoletano Daloar Studios, ya está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Un lanzamiento mundial que convierte las calles brumosas y los secretos oscuros de Godstone Island en una experiencia que llega a jugadores de todo el planeta.

Todo comenzó en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (Ideva) de Valladolid. Allí, Daloar Studios ha gestado este título durante años con el apoyo del Ayuntamiento.

En julio de 2024, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentó el juego en un acto que marcaba el compromiso de la ciudad con la industria del videojuego independiente.

Este miércoles, el propio alcalde ha celebrado su estreno global en redes sociales.

"Acaba de lanzarse a nivel mundial el videojuego made in Valladolid The Occultist, desarrollado en nuestra Agencia Ideva por Daloar Studios. ¡Enhorabuena David Lorenzo y a todo tu equipo! Eres una gran inspiración para muchos jóvenes vallisoletanos con talento", ha publicado en X.

Carnero no solo ha respaldado el proyecto desde las instituciones, sino que ha convertido su mensaje en un grito de orgullo que resuena en toda la comunidad local, subrayando cómo un estudio vallisoletano se convierte en referente e inspiración para las nuevas generaciones de creadores.

Una historia que atrapa

En The Occultist encarnamos a Alan Rebels, un experto en lo oculto capaz de ver y manipular la otra realidad gracias a su misterioso péndulo. Alan viaja a Godstone, una isla británica abandonada desde 1950 tras los horrores de un culto macabro.

Allí busca a su padre desaparecido, pero pronto se sumerge en rituales perturbadores, almas atormentadas y una atmósfera opresiva que difumina la línea entre cordura y locura.

El juego combina investigación paranormal, exploración detallada y mecánicas sobrenaturales creadas con Unreal Engine 5. Su narrativa madura cuenta con la voz de Doug Cockle (el actor que dio vida a Geralt de Rivia en The Witcher), lo que le otorga un tono cinematográfico.

La demo disponible ha recibido elogios por su ambientación inquietante y su capacidad para generar tensión psicológica constante.

Un lanzamiento con ambición global

The Occultist llega completamente traducido a 13 idiomas: inglés, español (de España y Latinoamérica), francés, alemán, japonés, coreano, ruso, chino simplificado y tradicional, italiano, polaco, portugués brasileño y turco.

Esta amplia localización refleja la voluntad de Daloar Studios de conquistar mercados internacionales sin barreras lingüísticas.

Antes de su salida, el título acumuló más de 30 premios nacionales e internacionales, atrajo inversión extranjera y se consolidó como uno de los proyectos indie más prometedores del panorama europeo.

Su paso por eventos como el Nacon Connect y el Steam Detective Fest generó gran expectación.

El éxito de The Occultist no es solo la victoria de un estudio: es el resultado de una estrategia municipal que busca posicionar a Valladolid como referente de contenidos digitales.

El Polo de Contenidos Digitales ha proporcionado espacio, visibilidad y apoyo a Daloar, demostrando que el talento local puede competir y brillar en un sector dominado por grandes compañías.

Mientras miles de jugadores en todo el mundo se adentran en las nieblas de Godstone, en Valladolid se celebra algo más profundo: la confirmación de que las mejores historias de terror también pueden nacer entre sus calles y plazas históricas.