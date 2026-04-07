Uno de los proyectos estrella de Carnero toma forma: a licitación la ampliación del Puente de Poniente

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentando el proyecto de ejecución de obras para el Puente de Poniente. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

“El Ayuntamiento ha licitado uno de los proyectos más ambiciosos de esta legislatura. Como se comprometió el alcalde, Jesús Julio Carnero, en la integración del río que es una de las prioridades del proyecto ‘Viviendo el Río’, con uno de los puentes más emblemáticos como el de Poniente”, ha asegurado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

Todo después de que el Ayuntamiento de Valladolid haya publicado, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación para la contratación de los servicios de consultoría y elaboración del proyecto ejecutivo destinado a la adecuación del Puente de Poniente y sus aledaños.

Un expediente que se enmarca en la estrategia municipal que tiene por fin el de “fomentar una movilidad más racional, eficiente y sostenible” para “mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

La actuación prevista plantea una intervención integral e innovadora sobre uno de los puntos claves de la ciudad.

Más allá de su adecuación funcional, el proyecto busca aprovechar la oportunidad para reforzar la integración del puente con ambas riberas del río y su entorno urbano, favoreciendo una mejor conexión y cohesión del espacio público.

Para ello, será necesario desarrollar una actuación de gran alcance que permita ajustar y completar un proyecto ejecutivo ya existente, incorporando nuevas soluciones técnicas y urbanísticas adaptadas a las necesidades actuales de movilidad y uso ciudadano.

La licitación cuenta con un presupuesto base de casi 200.000 euros (198.956 euros IVA incluido) y establece un plazo de ejecución de siete meses.

No obstante, se fija como hito prioritario la entrega de la documentación básica del proyecto en los primeros dos meses y medio desde la formalización del contrato.

En cuanto a los criterios de adjudicación, se tendrán en cuenta tanto aspectos cuantificables mediante fórmulas (como la oferta económica, la experiencia de los técnicos proyectistas y la cualificación del equipo).

También criterios cualitativos, entre ellos la calidad de la propuesta técnica presentada por los licitadores, que deberá desarrollarse a través de una memoria técnica detallada.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una transformación urbana que priorice la accesibilidad, la sostenibilidad y la mejora de los espacios públicos estratégicos de la ciudad.