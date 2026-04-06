Ya es oficial: el Ayuntamiento de Valladolid concede la licencia para la reapertura de Mambo

El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido, en la Junta de Gobierno Local de este lunes 6 de abril, la licencia ambiental y de obras (proyecto básico) para pub y café cantante Tipo II sin cocina y sin pista de baile a Mambo.

Una licencia que ha sido concedida después de varios meses en los que tanto propietarios como vecinos y Ayuntamiento estaban enrocados en la terminología legal que envolvía la adjudicación de dicha licencia.

Era el pasado 20 de marzo cuando EL ESPAÑOL de Castilla y León les contaba que la empresaria vallisoletana Mariola López Hernando, representante de la sociedad Mambo 2025 SL denunciaba el “bloqueo de la tramitación de la licencia de obras”.

Apuntaba que llevaba un total de dos años de trabajo, tanto “técnico como administrativo” y que “había cumplido con todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento”.

“El expediente cuenta con todos los informes técnicos favorables, así como con una propuesta jurídica para su aprobación, respaldada por el área de Urbanismo. No obstante, la licencia fue retirada del orden del día en el último momento, impidiendo su aprobación”, añadía Mariola López Hernando en el comunicado.

Según la promotora, la retirada del orden del día de la aprobación de la licencia de hace unas semanas de la Junta de Gobierno Local se producía “tras una presunta presión mediática, vecinal intensificada en los últimos días, que habría influido en la decisión de retirar del orden del día un expediente que, tras más de dos años de tramitación, cuenta con todos los informes técnicos favorables y propuesta jurídica de aprobación”.

“Después de más de dos años de tramitación, cumpliendo cada requisito y adaptando el proyecto a todas las exigencias técnicas, resulta incomprensible que un expediente listo para su aprobación quede paralizado por motivos que nada tienen que ver con la legalidad ni con los informes emitidos por los propios técnicos municipales”, afirmaba, a mediados de marzo, López Hernando.

Desde Mambo 2025 SL se advertía de que esta situación “estaba generando un grave perjuicio económico y una evidente inseguridad jurídica” especialmente tras “una inversión sostenida en el tiempo durante todo el proceso de tramitación”.

Asimismo, ponían de manifiesto que “en las últimas semanas se habían producido diversos episodios de presión y acoso mediático continuado” incluyendo el “empapelamiento del local” y “de las calles adyacentes con carteles anónimos, cuya autoría no ha podido ser acreditada”.

La promotora las vinculaba “al entorno vecinal afectado, así como la recepción de manifestaciones verbales de carácter intimidatorio”.

Los hechos, según la promotora, estaban “siendo valorados a efectos de iniciar las acciones legales que pudieran corresponder” y solicitaba “ser recibida por el alcalde con el objetivo de exponer directamente la situación, aclarar dudas y desbloquear el expediente que cumple con todas las exigencias normativas”.

Añadían que “la propiedad del local había solicitado igualmente ser recibida por el alcalde” y la empresa reiteraba su compromiso con la legalidad, la convivencia vecinal y el desarrollo responsable de su actividad”.

Todo confiando en que el Ayuntamiento “actuara con criterios objetivos y garantizara la seguridad jurídica que debía regir cualquier procedimiento administrativo”.

El mensaje de la empresaria vallisoletana era apoyado por la Asociación de Hostelería de Valladolid y el Ayuntamiento, finalmente, ha aprobado, en la mañana de este 6 de abril la licencia ambiental y de obras para pub y café cantante de Tipo II sin cocina y sin pista de baile para Mambo.