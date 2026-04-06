De antiguos negocios a nuevas viviendas en Valladolid: luz verde a la transformación de tres locales en hogares

Imagen de uno de los edificios donde se transformará uno de sus bajos comerciales en viviendas en la calle Hierbabuena Google Maps

Lo que en un día fue un negocio, donde la vida comercial marcaba su ritmo diario, en un futuro próximo se convertirá en seis nuevas viviendas en Valladolid.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes, 6 de marzo, la concesión de tres nuevas licencias urbanísticas para transformar tres antiguos negocios en seis nuevas viviendas en planta baja.

Estos locales se sitúan en los bajos de edificios residenciales en las calles Pérez Galdós, Hierbabuena y Fuente el Sol.

Por proyectos, se ha autorizado la licencia urbanística para rehabilitar un local en la calle Pérez Galdós nº20. De esta manera, se dividirá el espacio de 67 metros cuadrados construidos en dos estudios de 36,08 y 30,92 metros cuadrados, respectivamente.

Esto permitirá la creación de dos nuevas viviendas a raíz de un único local. El inmueble dispone con fachadas a las calles Pérez Galdós y Bailarín Vicente Escudero, con acceso desde el chaflán entre ambas.

El presupuesto para su ejecución material asciende hasta los 38.790 euros. Por otro lado, se ha dado luz verde a la modificación de complejo inmobiliario de un local de la calle Hierbabuena nº13, puerta 4, para convertirlo en dos viviendas.

Para este caso, no está previsto la realización de obras, ya que la transformación física del espacio ya se había llevado a cabo de forma previa, siendo en esta ocasión una regularización registral que permita adecuar la situación jurídica del inmueble.

La actuación se suma así a una intervención similar aprobada recientemente en este mismo edificio residencial de la calle Hierbabuena.

Por último, se ha aprobado también la licencia para rehabilitar un local en la calle Fuente el Sol nº10, a partir de un local en bruto de 119,25 metros cuadrados construidos que se dividirá en dos apartamentos de 57,58 y 61,67 metros cuadrados.

Para este proyecto el presupuesto de ejecución material será de 88.860 euros.