Cae una ventana junto a la Catedral en el recorrido de la procesión del Domingo de Ramos en Valladolid

Cae una ventana de un edificio en el recorrido de la procesión del Domingo de Ramos en Valladolid Protección Civil Valladolid

Efectivos de Protección Civil tuvieron que actuar este Domingo de Ramos, 29 de marzo, tras la caída de una ventana en la calle Arribas, junto a la Catedral durante el dispositivo especial desplegado con motivo de la Semana Santa.

Según la información facilitada, el incidente obligó a proteger al público asistente a la procesión y a acordonar de inmediato la zona afectada, quedando la calle Arribas cortada al tránsito de personas para garantizar la seguridad.

Afortunadamente, no se han registrado heridos derivados de este suceso.

Imagen de la ventana desprendida Protección Civil Valladolid

La incidencia se produjo en una jornada marcada por una intensa actividad procesional en la ciudad.

La mañana comenzó con la bendición de las palmas a las 10:30 horas y, posteriormente, a las 11:45 horas, arrancó la procesión principal, que recorrió buena parte del centro urbano pasando por Cascajares, Regalado, Duque de la Victoria, Santiago y la plaza Mayor, para continuar por Ferrari, Lonja, plaza Ochavo y Platería hasta la Vera Cruz.

La rápida intervención de Protección Civil permitió asegurar el entorno y evitar daños personales en uno de los días con mayor afluencia de público en las calles por la celebración de la Semana Santa.