Casi 90 bares y restaurantes para saborear la Semana Santa en Valladolid: la Diputación lanza dos guías únicas

Presentación de las guías gastronómicas de la Semana Santa de Valladolid, este miércoles en la Diputación

La Diputación Provincial, a través de Alimentos de Valladolid, junto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, han presentado este miércoles, 25 de marzo, en el Palacio de Pimentel, dos guías gastronómicas para la Semana Santa con 88 establecimientos.

Un acto que ha contado con la presencia del diputado de Promoción Agroalimentaria Moisés Santana, y miembro de la junta directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Carlos González.

La Guía de Jornadas Gastronómicas de Semana Santa nace con el propósito de acompañar al visitante, y también al vallisoletano, en un recorrido por los sabores más representativos de la provincia en estas fechas.

Así, la nueva guía recorre desde los platos de vigilia, donde el pescado y las legumbres toman el relevo, hasta los dulces más emblemáticos, cada propuesta refleja el equilibrio entre tradición, producto y saber hacer.

Valladolid se convierte así en un destino donde la experiencia culinaria se entrelaza con el patrimonio histórico y religioso, ofreciendo una forma única de entender la Semana Santa; a través del paladar.

Restaurantes y bares abren sus puertas para mostrar lo mejor de su cocina, combinando recetas de siempre con toques contemporáneos.

Establecimientos participantes

La sección Cocinamos Alimentos de Valladolid con Pasión celebra las VII Jornadas Gastronómicas y cuenta con 43 establecimientos; 14 pertenecientes a la provincia y 29 de la capital; donde los hosteleros muestran su plato más representativo durante estas fechas.

Las jornadas se realizarán desde el Domingo de Ramos 29 de marzo, al Domingo de Resurrección 5 de abril.

En la provincia, FoodSión (Arrabal de Portillo), Mesón Quevedo (Arrabal de Portillo), Ubi de la Vega (Arroyo de la Encomienda), Mesón Maryobeli (Cogeces del Monte), Masarte Pizzería (Laguna de Duero), Rte. La Rúa (Medina de Rioseco) y Rte. La Martina (Monte Mayor de Pililla).

Las Lanchas (Mucientes), El Aderezo (Pedrajas de San Esteban), Molino de Palacios (Peñafiel), Asador Carlos (Traspinedo), Lo Rico de Castilla (Traspinedo), Donde Chuchi (Tudela de Duero) y Buena Brasa (Zaratán).

Y en la capital, Bar Rte. Herbe, Bar Rte. Vables, Brasería Poniente, Café Bar El Velero, Café Bar Papiro, Cafetería Moka, El Corregidor, El Escudo de Paraíso, Faroles Rock, Gastrolava, Jarana La Solana, La Tasca Castellana y Las Kubas Mesón.

Don Enrique, Piraña, Ristorante Pipistrello, Rte. Ángela, Rte. Don Bacalao, Rte. El Bisturí, Rte. La Criolla, Rte. Los Zagales, Rte. Trigo, Taberna del Herrero, Talavera Gastronomía, Trasto Terrabuey, La Maruquesa y Vayco

Además, dicha guía incluye un enlace a la web de Diputación de Valladolid para que el público pueda descubrir la provincia durante la Semana Santa y el programa de procesiones.

Sopas de ajo

Otra acción que incorpora es una degustación de Sopas de Ajo por la provincia.

Esta actividad nace con el objetivo de rendir homenaje a la Semana Santa de aquellas localidades que con su esfuerzo siguen manteniendo las tradicionales procesiones.

Por ese motivo se ha querido rescatar una de las recetas más emblemáticas de la cocina castellana, especialmente vinculada a estas fechas de vigilia, las sopas de ajo, elaboradas con ingredientes sencillos, pan, ajo, pimentón y caldo.

Más allá de su sabor, esta propuesta invita a compartir, a reunirse y a redescubrir el valor de lo tradicional.

Un espacio donde la gastronomía se convierte en punto de encuentro, y donde cada cucharada cuenta una historia. Invitamos al público a formar parte de esta experiencia única, en la que tradición, cultura y cocina se unen para celebrar la Semana Santa de una forma cercana y auténtica.

Los municipios que participan son los siguientes: Villavicencio de los Caballeros, durante Jueves y Viernes Santo harán la degustación en el teleclub Lola; Villanueva de Duero, que cuenta con tres bares donde degustar las sopas de ajo el viernes 3 de abril, Bar Alegría, El Rincón de Rubo y Bar Esmeralda; en Fresno el Viejo, se realizará la acción el Sábado Santo en el Bar Eclipse; y Cogeces del Monte, en el Mesón Maryobeli el Domingo de Resurrección.

Torrijas

La Guía de las Torrijas de Alimentos de Valladolid, en colaboración con la Asociación de Hoteles y Confiteros de Valladolid, cuenta con 45 establecimientos de hostelería y confitería de la provincia de Valladolid de 14 municipios.

En concreto, Portillo, Cogeces del Monte, Castronuño, Fresno el Viejo, Fuensaldaña, Matapozuelos, Mélida, Olmedo, Quintanilla de Arriba, San Bernardo, Tordesillas, Valoria la Buena, Zaratán y Valladolid.

Son las localidades que presentaron sus propuestas y creatividades en el Primer Concurso Nacional de Torrijas denominado ‘La mejor Torrija de España’ y que ofrecen versiones clásicas o las más innovadoras y saladas.

Además, la guía incluye también dos establecimientos ganadores en ediciones anteriores del Concurso Nacional celebrado en León (Xokoreto y Maryobeli).

La campaña se realizará del 5 al 12 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, aunque el objetivo es darle continuidad a lo largo del año.

En estos días de tradición y recogimiento, la gastronomía adquiere un papel protagonista, rescatando recetas que han pasado de generación en generación y que forman parte esencial de la identidad cultural de la provincia.