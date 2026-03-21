La Fashion Week de Madrid se viste con el patrimonio de Valladolid

Yolanda Burgoa y Rosana Largo, en el centro, junto a dos modelos con los diseños que promocionan Valladolid en la Fashion Week

La Mercedes Benz Fashion Week de Madrid ha tenido un toque especial esta edición gracias a los vestidos-arte de Rosana Largo que, en colaboración de la Diputación de Valladolid y de la mano de 'Uniendo Moda' de la CEOE, han servido para promocionar el valor patrimonial de la provincia.

La institución provincial y la diseñadora vallisoletana vienen colaborando activamente en la promoción del patrimonio con esta curiosa iniciativa bajo el nombre 'La provincia de Valladolid viste su patrimonio', que ya fue un éxito en el último desfile de la Gala del Comercio en el Teatro Calderón de la ciudad pucelana.

Esta es la segunda vez que Rosana Largo participa en la Fashion Week de Madrid junto a 'Uniendo Moda'. Se trata del principal encuentro del sector a nivel nacional, que tiene lugar en los pabellones de Ifema.

La colección de la diseñadora, en esta ocasión, se inspira en el patrimonio español, dedicando algunos de sus diseños al arte de Pedro Berruguete, al arquitecto y artista Antoni Gaudí; a la Semana Santa de Valladolid; o al eclipse solar que este año tiene su epicentro en Castilla y León.

Pero también a la enología, a través de un diseño que se basa en el enoturismo de la provincia de Valladolid. La colección está cerrada por un diseño que recuerda el reinado de Felipe II, cuyo aniversario se celebrará en 2027.

La colaboración de Largo y la Diputación de Valladolid da continuidad a una iniciativa que ya ha contado con una destacada presencia en escenarios de gran visibilidad como la Plaza de Callao de Madrid o la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

De esta manera, se consolida la moda como un vehículo de difusión del patrimonio, la identidad del territorio y la cultura. El evento tiene lugar este sábado por la mañana en el pabellón 14.1 de Ifema, presentándose la provincia de Valladolid de nuevo como un destino que combina creatividad, vanguardia y tradición.