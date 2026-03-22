La Feria de Alimentos de Valladolid cierra sus puertas celebrando récord de visitas, con más de 8.400 en tres días

Imagen de la VI edición de la Feria de Alimentos de Valladolid

La sexta edición de la Feria de Alimentos de Valladolid, organizada por la Diputación, ha cerrado este domingo sus puertas en el Espacio La Granja con un balance de 8.428 visitantes desde este pasado viernes.

Unas cifras que confirman un incremento de público con respecto a la edición de 2025 del 13,74%. Unos visitantes que pudieron conocer, probar y comprar productos de los 49 expositores que han participado en el certamen.

Unas empresas que también han crecido con respecto al año anterior, al haber ocho más que en 2025. Fruto de ello, se ha tenido que instalar una carpa para ampliar la entrada al recinto para dar cabida tanto a todos los participantes como al público.

La feria ha servido de gran escaparate para la venta de productos de la provincia de Valladolid para sectores como el de las bodegas, queso, frutos secos, dulces, conservas, cerveza artesana, pan, aceite, carnes o legumbres.

También se han celebrado distintas actividades que han contado con la participación de 130 personas. El viernes tuvo lugar un taller de elaboración de tablas de queso en la que han colaborado Cetec y las bodegas Lar de Maía, Ogon, Museo Pago los Estares.

El sábado y domingo, de la mano de Catering Zatajones con Cocido tres vuelcos y con el maridaje de las bodegas La Maía, Ogon y Museo Pago de los Estares, tuvieron lugar sendas degustaciones de cocido y lentejas de Tierra de Campos, respectivamente.

Por días, el día con mayor afluencia de gente ha sido este domingo, a pesar de abrir únicamente por la mañana, que ha contado con 3.772 personas. El viernes fueron 1.050 y el sábado 3.606 las visitas.

Estas cifras suman un total de más de 8.400 personas, lo que supone un nuevo récord para la Feria de Alimentos de Valladolid.