Abre en Valladolid la feria de los sabores auténticos de la provincia: de vinos y carnes a quesos, trufas y dulces

La VI Feria de Alimentos de Valladolid ha abierto sus puertas este viernes, 20 de marzo, a partir de las 17:00 horas. El encargado de presidir el acto de inauguración ha sido el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, que ha dado la bienvenida a todos los productores locales participantes.

Íscar ha estado acompañado por el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, además del responsable de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana.

Hasta este domingo a las 15:00 horas, los expositores pondrán al servicio de los visitantes el sabor auténtico de Valladolid en el Espacio La Granja del barrio de Villa del Prado, en la capital provincial.

En total, son 49 las empresas agroalimentarias adheridas a la marca Alimentos de Valladolid las que participan y representan productos como el vino, queso, dulces, cerveza artesana, frutos secos, pan, aceite, trufas, legumbres, carnes o kombucha.

La Feria de Alimentos de Valladolid es la única de carácter multisectorial que se celebra a lo largo del año, siendo una de las más visitadas por los ciudadanos de la provincia en busca de saborear su tierra.

La gran novedad de este año ha sido la instalación de una carpa exterior de 200 metros cuadrados para prolongar la entrada al edificio y dar cabida a todos los productores que querían participar, atendiendo así a la demanda tanto de expositores como de visitantes.

Además de la venta de productos, también habrá talleres como uno de preparación de tablas de queso o degustaciones con maridaje. La entrada es libre, salvo para estas dos experiencias anteriores, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de la buena gastronomía en la feria referente para los productos de calidad vallisoletanos.

El horario de apertura será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas este sábado y de 11:00 a 15:00 el domingo. El taller de elaboración de tablas de queso se ha celebrado este viernes con la colaboración de la Bodega Lar de Maía, Cetece, Bodega Museo Pago los Estares y Bodegas Ogon.

El sábado, 21 de marzo, a las 13:00 horas, tendrá lugar la degustación de cocido con maridaje de la mano de Catering Zatajones con Cocido tres vuelcos, mientras que las bodegas Lar de Maía, Ogon y Museo Pago de los Estares pondrán el vino. El domingo, a las 13:00 horas, la degustación será de lentejas de Tierra de Campos.