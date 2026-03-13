Feijóo pide darle "el mayor susto de su vida" a Sánchez en Castilla y León y un Gobierno "libre y sólido" de Mañueco

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de fin de campaña del PPCyL en Valladolid, este viernes Rubén Cacho ICAL

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes en el mitin de cierre de campaña de las elecciones de Castilla y León un Gobierno "libre" en la Comunidad tras los comicios y darle "el mayor susto de su vida" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo no pido ganar, yo pido ganar contundentemente para que Castilla y León tenga un Gobierno libre, sólido, estable y que no dependa más que de la gente de Castilla y León", ha afirmado.

El presidente del PP ha cargado contra la "irresponsabilidad" de Vox y ha asegurado que "aquellos que no respetan a la Comunidad no merecen que se les vote".

"Un partido que pegó la espantada del Gobierno cuando le iban mal las encuestas y predicar es mucho más fácil que dar trigo. Aquellos que no respetan a Castilla y León no merecen que se les vote en CyL.

Un voto con "doble" valor

Feijóo ha arremetido contra el PSOE y su idea de cerrar la campaña en Valladolid.

"Que les parezca buena la idea cerrar la campaña aquí con el candidato que puso Santos Cerdán, el de Soria, y con el ministro de los trenes y de las infraestructuras olvidadas en Castilla y León que lo han escondido toda la campaña y hoy lo tienen que enseñar", ha ironizado.

También ha cargado contra "ZP el de los negocios, rescates y lobbies de Maduro" y "el número uno". "Menudo plantel. Si hay alguna duda de por qué votar al PP que vayan al mitin del PSOE, aquí hay gente honesta y honrada y no somos como ellos", ha afirmado.

El líder del PP ha desgranado los cinco motivos por los que, a su juicio, hay que votar a los populares este domingo, asegurando que son los únicos que han pedido el voto "para gobernar".

"Los únicos que hemos hablado en campaña de Castilla y León, que tenemos un balance de gestión, que nos hemos comprometido con esta tierra y cuyo voto vale doble, para darle un buen Gobierno a Castilla y León y para darle el mayor susto de su vida a Sánchez", ha afirmado.

Feijóo ha cargado contra Vox por sus "bloqueos". "Que alguien que dice que hay que echar a Sánchez y pida el voto para no dejar gobernar al PP no lo había visto en mi vida", ha señalado.

Y ha asegurado que el PP se presenta "para ganar". "Para tener unos votos, jugar con ellos y que no haya gobierno en Castilla y León hasta que ellos decidan que lo haya ya tenemos a los de Vox", ha apuntado.

"Que nadie pueda bloquear"

Además, ha señalado que "el que se presente para tener un escañito y comentar la actualidad que se haga tertuliano y el que se presente para bloquear la alternativa merece un castigo de la gente".

Feijóo ha asegurado que Mañueco "es el único que se presenta para ser presidente". "Vamos a darle el Gobierno a Castilla y León, vamos a votar al PP para que nadie pueda bloquear esta tierra, tener un Gobierno libre que dependa de la gente", ha insistido.

El líder popular ha denunciado que, durante la campaña, "algunos han hablado de política internacional o más bien han creído que insultando a los líderes internacionales iban a ganar votos en Castilla y León y les va a salir mal".

"Otros han hablado del PP y han tenido que explicar por qué unen sus votos a los de Sánchez. Castilla y León no merece ser víctima de los juegos ni de la irresponsabilidad de nadie", ha afirmado.

Feijóo ha recordado que Sánchez ha dejado "una España más endeudada que nunca y que paga más impuestos que nunca y los servicios públicos funcionan peor que nunca".

Además, ha señalado que el balance de Vox es el de "un partido que pegó la espantada del Gobierno cuando le iban mal las encuestas". "Predicar es mucho más fácil que dar trigo. Aquellos que no respetan a Castilla y León no merecen que se les vote en Castilla y León", ha añadido.

También ha cargado contra el partido de Santiago Abascal por "decir que defiende el campo" cuando "son todos unos urbanitas". "Nadie ha nacido en el pueblo de estos que dicen que defienden a los agricultores. Seré mucho mejor presidente para Castilla y León que Sánchez", ha añadido.

Medidas ante la guerra

El presidente del PP ha cargado contra la posición del Gobierno ante la guerra de Irán y la "falta de medidas". "No se puede enarbolar con una mano la bandera del 'No a la guerra' y poner la otra para recaudar que la inflación que viene por el 'No a la guerra", ha señalado.

Y ha denunciado que "el Gobierno no puede beneficiarse de que las familias lo estén pasando mal".

"14 céntimos ha subido el diésel, ocho la gasolina y Sánchez tiene 700 asesores, es la agencia de publicidad más grande de Europa. Con los eslóganes no se come, con los titulares no se llena el depósito y con las frasecitas no se pagan las facturas"; ha afirmado.

Feijóo ha recordado su propuesta de medidas: "rebajar el IRPF y duplicar la bonificación por hijo, eliminar el impuesto de generación eléctrica, bajar temporalmente el IVA y una bonificación del 11% del precio para el gasóleo agrícola".

Y ha anunciado que se aprobarán la próxima semana en el Senado. "Esa es la propuesta y lo que tenían que hacer. Como nos habéis dado una mayoría absoluta en el Senado, estas propuestas serán aprobadas esta semana en el Senado", ha señalado.

El líder popular ha insistido en que un voto al PP este domingo "le da un Gobierno a Castilla y León y un buen disgusto a Sánchez".

"Sánchez estará encantado si el resultado es confuso y si hay bloqueo en Castilla y León y estará preocupado si el resultado es inapelable. El voto que convierte el enfado en Gobierno y el voto que no bloquea es el del PP. Si estáis enfadados votad al PP", ha zanjado.