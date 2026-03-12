María Pardo, candidata del PP por Valladolid: "El PSOE ha provocado que sea más fácil ser okupa que propietario"

La número uno en la lista del PP por Valladolid a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, María Pardo, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

María Pardo (Simancas, 1971) encarna una combinación natural entre el rigor académico y la gestión pública. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, donde obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera y el doctorado cum laude, es profesora de Derecho Administrativo en esa misma institución y una especialista consolidada en Derecho Urbanístico y Gestión Pública.

Pardo ha ocupado varios altos cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, desde 2019, dirige la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, donde ha puesto en marcha políticas concretas en vivienda asequible, desarrollo territorial equilibrado y sostenibilidad urbana.

Tras años de compromiso con la docencia universitaria y con la alta administración autonómica, una petición directa del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la convenció para dar el paso a la primera línea política y encabezar la lista del PP por Valladolid en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

La candidata atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para desgranar las claves del proyecto de los populares, especialmente en materia de vivienda, para subrayar la necesidad de "un Gobierno estable" y para desgranar las claves de una futura negociación del PP con Vox, partido al que acusa de buscar un "rédito electoral nacional" con su bloqueo en Extremadura y Aragón.

Pregunta.- Cuenta con una dilatada experiencia como docente y en el ámbito de la gestión como directora general de Vivienda de la Junta, ¿qué le llevó a dar el paso de dar el salto a la primera línea de la política autonómica como número uno del PP por Valladolid?

Respuesta.- Una petición expresa por parte del presidente que me hizo pensar que quizás podía prestar un servicio en otro sitio, distinto al que venía desempeñando, y también conocer la candidatura.

El hecho de saber que de número dos iba José María Eiros también fue determinante para mí porque me di cuenta del cambio que pretendía el partido en relación con los candidatos y que había dos temas fundamentales para el presidente: vivienda y sanidad. Eso es lo que me llevó a entender que quizá mi sitio ya estaba en otro lugar.

P.- ¿Qué puede aportar a la candidatura y qué cree ha llevado al partido a apostar por perfiles tan técnicos como el suyo y el de su número dos, José María Eiros, para encabezar la lista por Valladolid?, ¿ve posible volver a conquistar seis escaños para el PP en la circunscripción vallisoletana?

R.- En el caso de Eiros y mío claramente la gestión realizada y los éxitos conseguidos. En mi caso, hemos colocado a Castilla y León como referente en vivienda en el panorama nacional siendo el primer problema, fundamentalmente para la juventud, y creo que esto ha sido muy determinante.

Tenemos la mejor candidatura para conseguir esos seis procuradores también por las propuestas que hemos puesto encima de la mesa estos días. Somos un partido responsable, prometemos cosas que podemos cumplir y hablamos de lo que a la gente le importa. Hablamos de resolver los problemas de vivienda, de sanidad, de educación y con un balance más que positivo.

"Vox se marchó y no asumió su responsabilidad y eso es lo que no queremos repetir"

Castilla y León es la primera comunidad en educación y prestación de servicios sociales y atención a la dependencia, la segunda en atención sanitaria, han bajado las listas de espera y somos líderes en turismo rural. Vamos a las elecciones con un balance muy positivo y pedimos estabilidad.

Venimos de un Gobierno donde una parte de ese Gobierno, que fue Vox, se marchó y no asumió su responsabilidad y eso es lo que no queremos repetir. No tenemos presupuesto fruto de ese bloqueo permanente y de esa pinza entre PSOE y Vox y eso es lo que no queremos reproducir.

Pedimos a la ciudadanía que sea muy consciente de que no sabemos a lo que nos enfrentamos y Mañueco lo que está pidiendo es una mayoría suficiente para poder tener un Gobierno estable y eso va a depender de esos resultados, de en que medida vamos a ser mayoritarios o no.

La candidata del PP por Valladolid, María Pardo, durante la entrevista

P.- La vivienda es el principal problema para los españoles, ¿qué se puede hacer desde la política autonómica para resolver o paliar esta problemática?, ¿de qué medidas está más orgullosa de estos años de gestión y qué retos quedan pendientes que puedan abordarse en la próxima legislatura?

R.- Queremos seguir con las medidas que hemos realizado que son exitosas por varias razones. Primero porque no hemos aplicado una Ley de Vivienda estatal que ha fracasado estrepitosamente y que en otros lugares donde se ha implantado, como por ejemplo Cataluña, ha conseguido justo el efecto contrario, que es ahuyentar a la iniciativa privada y generar todavía más presión sobre la oferta de vivienda.

El problema de la vivienda se resuelve atendiendo a la oferta y ayudando a la demanda. Atender a la oferta significa aumentar el parque público de vivienda, tanto en venta como en alquiler, y ahí es donde nos hemos volcado esta legislatura y somos pioneros también en construcción industrializada, porque queremos resolver a corto plazo el problema.

Hemos puesto ya a disposición de los jóvenes 1.000 viviendas en Castilla y León, 420 de ellas en Valladolid, con un descuento del 20% en el precio de adquisición, y hemos incrementado el parque público en alquiler, con una renta aproximada de 400 euros. Son realidades.

"El problema de la vivienda se resuelve atendiendo a la oferta y ayudando a la demanda"

También estamos muy orgullosos de haber puesto en marcha unas ayudas al alquiler que son universales porque eso no solo ayuda a la demanda sino que nos ayuda con la oferta porque da seguridad al propietario.

En vez de ahuyentarle y presionarle, el propietario sabe que la Junta de Castilla y León va a pagar a los jóvenes el 60% en el ámbito urbano y el 75% en el ámbito rural y solo el año pasado 21.000 pequeños propietarios han decidido poner en alquiler sus viviendas. Eso es un éxito incomparable, no hay otras comunidades que hagan lo que nosotros hacemos.

Además, hemos puesto en marcha una línea de avales que ha permitido que 1.500 jóvenes puedan acceder a una vivienda, 500 de ellos en Valladolid, unos avales que queremos subir hasta el 20%.

También hemos anunciado una medida que funcionó hace mucho tiempo que es la Cuenta Ahorro Vivienda, que va a permitir a los jóvenes ahorrar dinero y que eso les desgrave en el IRPF. De ese modo, pasados cinco años, podrían tener ahorrados hasta 7.500 euros que les pueden servir para esa primera entrada.

Nos hemos movido siempre en esa tesitura y queremos seguir haciéndolo y con una mirada muy clara en el mundo rural. Llevamos muchos años rehabilitando viviendas municipales en el mundo rural, llevamos ya 650 rehabilitadas, y eso permite que familias que se quieren asentar en el mundo rural lo puedan hacer con un alquiler social.

Es una gama de medidas que va desde lo urbano hasta lo rural pasando por la oferta y ayudando mucho a la demanda.

P.- Usted ha sido muy crítica con la Ley de Vivienda estatal, ¿por qué considera que es tan perjudicial y en qué sentido considera que debería modificarse?

R.- Tiene una parte de meros principios con la que cualquiera puede estar de acuerdo pero ha insistido en ahuyentar al mercado imponiendo una limitación de rentas que ha provocado el efecto contrario al que buscaba. Por ejemplo, en Barcelona la oferta se ha reducido enormemente y eso ha provocado una huída de propietarios y de inversores a otros mercados, y eso no es bueno.

Nosotros en el PP lo que hacemos es atraer al mercado, defender la libertad de empresa y la economía de mercado. Nosotros sí queremos que vengan inversores que hagan viviendas y animarles a que esas viviendas sean residenciales y, a ser posible, no de temporada. Pero si se imponen restricciones y se ahuyenta a esos propietarios el efecto es el contrario.

"La Ley de Vivienda estatal ha fomentado la okupación"

Pero el principal problema que ha provocado es que ha fomentado la okupación, y esa es una lacra con la que hay que acabar. No puede ser que sea más fácil ser okupa que propietario y eso es lo que ha provocado el PSOE con sus socios con unas leyes que son contrarias a la base fundamental de nuestra Constitución, que es el respeto a la propiedad privada y en el ámbito más importante que es el de la vivienda.

La cabeza de lista de los populares por la provincia de Valladolid, durante la entrevista en la sede del PPCyL

Tenemos a muchos pequeños propietarios con un problema muy grave y tenemos que luchar contra eso. El PP nacional ha presentado unas propuestas de modificación legislativa y estamos convencidos de que cuando Feijóo llegue al Gobierno ese problema dejará de existir.

P.- Tras la polémica sobre la descalificación de viviendas en Villa Gaviota a personas cercanas al PP usted defendió que se trató de "un procedimiento legal" pero reconoció que el régimen de descalificación de viviendas protegidas está siendo objeto de análisis por parte de la Junta. ¿En qué se traduciría este cambio de normativa?, ¿cree que podrá producirse durante la próxima legislatura?

R.- Eso dependerá de lo que decidan los ciudadanos porque aventurar lo que va a pasar es muy complicado. Lo que yo quería decir es que es un régimen común, en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Asturias aplican la misma normativa, porque es algo que está muy estudiado.

Además, vivimos un momento en el que hay mucha presión sobre la vivienda social y eso hace que prácticas normativas de otros tiempos es importante ponerlas encima de la mesa y mirar como se pueden mejorar. Pero eso será en otro momento y dependerá del resultado electoral.

P.- ¿Como candidata por Valladolid, cuáles son los retos principales que tiene, a su juicio, la provincia y qué medidas deberían priorizarse para mejorar la vida de los vallisoletanos?

R.- El programa del PP abarca todos los ámbitos, desde los servicios sociales hasta el empleo o el mundo rural, pero en Valladolid yo lo centraría en tres grandes pilares. El primero el de la vivienda, porque estamos capacitados para poner en el mercado del parque público de alquiler y de venta 600 viviendas, tanto en la capital como en el mundo rural, y si todo funciona como hemos previsto incluso podrían ser más.

El segundo el de los polígonos industriales, nosotros queremos crear más empleo y, además de un plan de desarrollo económico que va a movilizar más de 1.000 millones, en la provincia de Valladolid estamos en condiciones de mejorar o incrementar el suelo industrial en 1.000 hectáreas con una inversión de 180 millones de euros.

"Vamos a construir más de 600 viviendas en Valladolid para alquiler y venta"

Y el tercero el ámbito sanitario, en el que partimos de una base muy sólida con la reducción de las listas de espera y el incremento en el presupuesto, y queremos mejorar los centros hospitalarios.

Vamos a crear un nuevo centro de salud en Las Delicias y en Arturo Eyries, vamos a continuar con la ampliación del de Covaresa y el de Laguna de Duero y, sobre todo, queremos dar una solución definitiva al Hospital Clínico Universitario, que va a depender en altísima medida de qué ocurra con los presupuestos y de que la Comunidad reciba una financiación justa.

P.- ¿Cree que el soterramiento terminará llegando a Valladolid?, ¿considera que sería imprescindible un cambio de Gobierno en España para que el proyecto se culminase?

R.- Tal y como se están desarrollando en estos años las conversaciones con el Ministerio y lo que ha venido aconteciendo en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad lo que yo he manifestado claramente es que el PP apuesta por el soterramiento en Valladolid porque es lo que han querido los ciudadanos al elegir un alcalde que en su programa electoral defendía el soterramiento.

Pero también porque yo no quiero un Valladolid dividido por una barrera ferroviaria y porque quiero que aquí se hagan las mismas inversiones que está haciendo el Ministerio en otros lugares claramente cercanos a sus socios, como en Cataluña.

"No quiero un Valladolid dividido por una barrera ferroviaria y quiero que aquí se hagan las mismas inversiones que en otros lugares"

Nosotros queremos lo mismo y no queremos ser una ciudad de segunda y por eso el PP apuesta por el soterramiento en Valladolid. Me he reunido con la Plataforma por el Soterramiento, hemos escuchado sus demandas y entendemos perfectamente lo que ocurre en esa otra parte de la ciudad.

P.- ¿Se ve como sustituta de Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio?

R.- Me veo como procuradora de las Cortes si los ciudadanos me dan su confianza y a partir de ahí será el presidente Mañueco el que decida donde podemos cada uno ejercer nuestras funciones de la mejor forma posible.

El consejero Quiñones a mí me ha enseñado muchas cosas estos siete años que he compartido con él. Ha sido un hombre que ha sabido defender lo público como nadie y que ha trabajado por los castellanos y leoneses sin descanso, de manera abnegada y constante con independencia de las circunstancias y de las situaciones. Ha sido uno de los mejores trabajadores esta legislatura.

María Pardo, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Cómo valora la gestión de la Junta de los terribles incendios del pasado verano?, ¿cree que se pudo hacer más?

R.- Las condiciones meteorológicas eran absolutamente extremas, con unas oleadas que no se habían visto y con una mezcla de sequedad y de viento continuado en el tiempo que hizo que no se pudieran adoptar mejores medidas. Todas las administraciones entendieron que no fue un problema de recursos humanos sino que esas circunstancias meteorológicas impedían adoptar decisiones más rápidas.

También hay que tener en cuenta la simultaneidad de los incendios, hubo muchos incendios a la vez y muchos de ellos provocados por la mano del hombre. Eso hace que un operativo que está saturado no pueda dar una respuesta mayor.

La Junta siempre ha estado a la altura de lo que se ha pedido, el consejero hizo lo que se le pidió en el Diálogo Social, no se escatimó ningún presupuesto y eso sirvió en 2023 y 2024, y si en 2025 no sirvió será porque hay que adoptar medidas que, de momento, no conoce nadie.

La Junta ha demostrado, además, una capacidad de respuesta única y fuimos la única comunidad que de manera inmediata, en 15 días, empezamos a retirar los escombros, con un presupuesto de más de cuatro millones de euros, por la seguridad de las familias y por la humanidad.

"La Junta ha demostrado una capacidad de respuesta única tras los incendios"

Todas esas familias han sido atendidas una por una y todas tienen hoy en día una solución, o bien porque han sido realojadas o bien porque se están reconstruyendo sus viviendas.

Me gustaría citar el ejemplo del municipio leonés de Lusio en el que ya existen varias viviendas industrializadas y donde los habitantes del pueblo han agradecido a la Junta que les haya dado esa solución. Unas ya están en fase de construcción y este verano hay familias que van a tener sus viviendas en el medio rural.

Y todas las familias han podido tener acceso a una ayuda que les cubre lo suficiente para rehabilitar su casa o recuperarla. Eso es reaccionar con eficacia y con humanidad ante una desgracia y lo que debe hacer una administración es eso, colocarse en el lugar de los afectados y tratar de resolver de manera inmediata esa desgracia.

P.- Todas las encuestas sitúan al PP como ganador el próximo 15 de marzo pero también coinciden en apuntar que dependerá de Vox para gobernar, ¿se sentiría cómoda con un Gobierno de coalición con los de Carlos Pollán?

R.- Los que se tienen que sentir cómodos son los que abandonaron su responsabilidad y demostraron que no eran capaces de gobernar o no querían gobernar por intereses muy lejanos a los de los castellanos y leoneses. Vox ha calificado durante años al PP como la 'derechita cobarde' y demostraron ser los principales cobardes al abandonar el Gobierno de la Comunidad sin ninguna explicación.

La respuesta la tiene que dar esa otra parte que no tiene claro que es lo que quiere hacer y parece que sus movimientos pretenden tener un rédito a nivel nacional, no a nivel autonómico. La comodidad se dará si podemos tener un Gobierno estable y, si hay que compartir ese Gobierno, si nos vamos a sentar con personas y con responsables capacitados y que sean capaces de cumplir su compromiso.

"Vox ha calificado durante años al PP como la 'derechita cobarde' y demostraron ser los principales cobardes al abandonar el Gobierno"

Mañueco ha dicho claramente que negociará con quien demuestre que lo va a hacer para una legislatura y no dependiendo de lo que diga un líder nacional que ahora está aquí y después desaparece y no sabemos a quien deja en la Comunidad y si son personas que entienden los problemas de la gente como los entiende el PP.

P.- Teniendo en cuenta las dificultades en las negociaciones en Extremadura y Aragón, ¿cree que las negociaciones en Castilla y León también serán complejas?, ¿considera que el PP debería tener alguna línea roja?

R.- El PP, como siempre, ha reaccionado de manera rápida y el presidente Feijóo, que quiere lo mejor para España, ha puesto sobre la mesa un documento marco de negociación porque nosotros, a diferencia de otros partidos, nos comportamos de la misma manera con independencia del territorio y pedimos lo mismo.

Sobre la base de ese documento, habrá que esperar cual es la reacción de ese otro partido político que está demostrando que está buscando una estrategia en el tiempo y que no va a ceder hasta que no sepa cómo le va a salir ese rédito electoral nacional. Los castellanos y leoneses, igual que los extremeños y los aragoneses, no podemos estar al albur de un líder que lo único que está buscando es su propio éxito electoral.

"Vox está demostrando que no va a ceder hasta que no sepa cómo le sale el rédito electoral nacional"

El PP ha sido el que ha puesto encima de la mesa los márgenes de negociación y veremos qué es lo que dice esa otra parte si se da esa situación en Castilla y León, que esperemos que no.

P.- La cuestión de la inmigración es uno de los asuntos que ha generado más tensiones entre PP y Vox y, de hecho, fue la excusa de la ruptura del Gobierno de coalición, ¿cree que las posiciones de los populares en esta materia son compatibles con las del partido de Santiago Abascal?, ¿podrán llegar a algún punto intermedio de acuerdo en materia migratoria?

R.- El Gobierno está utilizando la inmigración de forma electoral y para confrontar a la derecha. Nosotros tenemos a nivel nacional un plan de inmigración que marca claramente lo que se pretende: una inmigración regularizada en la que quien venga aquí sea porque quiere trabajar y se integre en nuestra sociedad.

La inmigración es una oportunidad en el ámbito laboral y defendemos a las personas que quieren buscar una oportunidad en otros países y entendemos que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo en el ámbito de los gobiernos de derechas.

P.- Mañueco ha anticipado que no pactará en ningún caso con el PSOECyL, al que acusa de representar al sanchismo y de tener como referente principal a Óscar Puente, ¿cómo ve al PSOE de cara a estas elecciones?, ¿cree que le afectarán los escándalos nacionales o que Martínez logrará proyectarse como un candidato diferente a la línea oficial del partido?

R.- El PSOE y el Gobierno viven sus peores momentos y es imposible atender a los escándalos que estamos viviendo casi a diario. Eso demuestra lo que puede ofrecer el PSOE, también en la Comunidad, porque quien decidió aupar a Carlos Martínez fue Santos Cerdán. Es más de lo mismo y aquí no queremos ese sanchismo.

No queremos un PSOE que ofrezca a Castilla y León lo que vienen haciendo a nivel nacional: subidas de impuestos, eliminar paradas de autobuses y de trenes, la oposición radical al soterramiento cuando lo plantean para otras ciudades de España y una financiación injusta, entre otras cuestiones.

"Cerdán aupó a Martínez y no vamos a pactar con el PSOE, no queremos sanchismo en Castilla y León"

Eso no es lo que quieren los castellanos y leoneses y Martínez ha sido un alcalde que hemos visto que tiene cosas bastante relevantes que explicar a la ciudadanía. Nosotros ofrecemos una alternativa a ese PSOE y es evidente que Mañueco no va a pactar con el PSOE de ninguna de las maneras porque nada nos une a lo que proponen para la Comunidad.

P.- ¿Qué opinión tiene de su compañero y número dos José María Eiros?

R.- La decisión de José María de decir que sí demuestra una enorme generosidad porque se dedica a salvar vidas y en estos momentos entiende que también puede ser útil en el ámbito de la política. Eso remueve interiormente a quienes nos cuesta dar este paso porque estamos acostumbrados más a la gestión y perdemos mucho cuando damos el paso, perdemos vida personal y anonimato.

Es un ejemplo para los que tenemos esa preocupación de si vamos a desempeñar bien el cargo y creo que la ciudadanía de Castilla y León y Valladolid está de enhorabuena con esa decisión y ese paso adelante que ha dado José María Eiros.

P.- ¿Cómo está viendo a Mañueco en campaña y qué espera de la noche electoral del 15 de marzo?

R.- Al presidente Mañueco le veo muy fuerte y muy convencido y, sobre todo, veo a un líder que tiene muy claro lo que quiere para Castilla y León. Queremos estar entre las tres mejores comunidades de España para vivir y de forma seria, con 40 medidores y una responsabilidad de que lo que quiere lo va a poder cumplir.

Le veo fuerte y con propuestas que tienen claramente la intención de que los ciudadanos puedan vivir mejor, con menos impuestos y con mejores servicios públicos.

En cuanto a la noche electoral, espero una victoria del PP que permita a Mañueco gobernar con estabilidad porque es lo mejor que podríamos ofrecer a los castellanos y leoneses y a los vallisoletanos.