Macrorredada en Valladolid con varios detenidos
Las actuaciones y los registros en varios puntos de la provincia de Valladolid comenzaron en la tarde de este miércoles.
La Guardia Civil de Valladolid ha puesto en liza, en la tarde de este miércoles, 11 de marzo, un amplio dispositivo en diferentes lugares de la provincia de Valladolid, como han confirmado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Según estas fuentes hay varios detenidos tras llevarse a cabo diferentes registros en el barrio de Pajarillos y también en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.
De momento no se ha confirmado el motivo de la intervención por parte de la Benemérita en una operación que continúa abierta.
Se ha decretado el secreto de sumario en la actuación.