Patxi López asegura que el PSOE es un partido "woke" porque significa "estar despiertos y luchar por la igualdad"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, durante su intervención este domingo en Valladolid Miriam Chacón ICAL

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reconocido este domingo a los socialistas como 'wokes' dado que significa "estar despiertos y luchar por la igualdad", valores que"dignifican la condición humana" y se representan en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "referente de avance en el mundo" frente a figuras como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orban.

López ha realizado estas declaraciones durante su intervención ante 150 jóvenes congregados en el Centro Cultural ‘Andén 47’ de Valladolid, en el acto de inicio de la tercera jornada de campaña del PSOE, y en el que ha llamado a este colectivo a ser "esperanza" y a "ganar la batalla cultural" frente a quienes quieren cambiar "el significado de las cosas".

De hecho, López ha considerado que "cada generación hace una promesa colectiva" y que si "la de nuestros abuelos fue traer la democracia a este país" y la del propio portavoz socialista en el Congreso fue "tener libertad de una vez por todas en este país" frente al terrorismo de ETA, la de los jóvenes de hoy es "desmentir lo que dice la derecha y la extrema derecha".

"Tiene que ser un no pasarán", ha continuado esgrimiendo Patxi López, defendiendo cuestiones como la lucha contra el cambio climático frente al negacionismo o la defensa de la igualdad ante aquellos que llaman "feminazis" a los y las que luchan por el feminismo, máxime en un contexto en el que "hemos empezado el año con diez mujeres asesinadas por el mero hecho de serlo".

"No nos pueden engañar porque lo único que quieren es consolidar el machismo dominador", ha considerado Patxi López, que también ha criticado a los que "añoran las dictaduras" porque demuestran ser "chavales poco inteligentes" dado que "quizá con Franco vivía mejor su abuelo, pero el resto no".

El portavoz del PSOE en el Congreso ha llamado a los presentes a "salir a la calle", especialmente ante las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo, porque "el futuro se está construyendo ahora" y la "primera buena noticia" es que, bajo la perspectiva de López, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, "los jóvenes van a ser los constructores de su propio futuro".