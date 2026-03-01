Carnero asegura que Castilla y León sacará a Puente el billete "al exilio a ninguna parte": "Se la juega en las elecciones"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de este sábado en Valladolid Leticia Pérez ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este sábado que Castilla y León sacará el billete "al exilio a ninguna parte" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. "El que se la juega en Castilla y León es el señor Puente", ha afirmado.

Carnero ha afirmado, en un acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la capital vallisoletana, que la "falta de compromiso" de Puente con la ciudad es "apabullante" y que eso se traduce en "una gestión malamente atronante".

"Le tienen escondido, le dicen que haga campaña en Valladolid y en poquitos sitios más. Yo lo entiendo porque en Soria, con la que ha preparado en San Esteban de Gormaz, cómo le van a querer; en Segovia, en El Espinar cómo le van a aplaudir; en Zamora, en Zamora en Sanabria, qué van a decir; en Valladolid y en Medina del Campo sabemos de lo que es capaz: atasca coches, retrasa trenes y pierde aviones, el completo absoluto", ha señalado.

El alcalde de Valladolid ha recordado que pidió a Puente que denominara el aeropuerto con el nombre de Miguel Delibes e hiciera un plan para potenciarlo y que, sin embargo, "estamos en el rasero más absoluto".

"No hay derecho. El que se la juega en Castilla y León es el señor Puente. Los castellanos y leoneses le vamos a sacar la tarjeta, el billete del exilio a ninguna parte. Hay que votar a Mañueco el próximo 15 de marzo y tenemos el encargo de convencer a todos y cada uno de los vallisoletanos y de los castellanos y leoneses", ha señalado.

Apoyo a los venezolanos

Carnero ha enviado también su cariño a un grupo de venezolanos y venezolanas presentes en el acto. "A todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas que están aquí con nosotros les acogemos con los brazos abiertos", ha afirmado.

Y ha recordado que el día que se le concedió el Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado anunció que una de las calles de Valladolid llevará su nombre junto al Parque de la Paz. "La paz, la concordia y la solidaridad es lo que representa Machado y cada uno de los venezolanos que estáis en nuestra ciudad", ha señalado.

El alcalde ha recordado que Ayuso le dio "suerte" y fue "talismán" cuando vino a Valladolid antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 que le llevó a la Alcaldía y se ha mostrado convencido de que volverá a jugar ese papel en estos comicios.

"Vas a volver a ser talismán para que Mañueco gobierne la Comunidad y sigan en la política del progreso y del desarrollo económico. Hay que votar a Mañueco por las certezas vallisoletanas", ha zanjado.