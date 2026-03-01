Ayuso pide un Gobierno del PP "sin coaliciones" en Castilla y León: "Solo así se puede hacer lo que España necesita"

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, la número uno del PP por Valladolid a las elecciones autonómicas, María Pardo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, este sábado en Valladolid Leticia Pérez ICAL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este sábado en Valladolid un Gobierno del PP "sin coaliciones, a ser posible" en Castilla y León porque "solo así se puede hacer lo que España necesita".

Ayuso se ha mostrado convencida de que el PP y Mañueco "van a leer el diccionario" al presidente del Gobierno en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo y ha acusado al jefe del Ejecutivo de buscar una "república plurinacional y laica" en España. Además, ha pedido a los castellanos y leoneses que sean "la voz de España" para decirle "que se vaya ya de las instituciones".

La presidenta madrileña ha hecho un repaso por el diccionario y se ha referido a palabras como 'democracia', 'presidente', 'tramposo', 'cárcel' o 'corrupción', acusando al presidente de "ocupar cada institución apoyado por ETA-Bildu para agarrarse al poder aunque el pueblo no le quiera".

"Sánchez solo se levanta para ver si está guapo, donde se va a ir a pasar la semana con el Falcon, el poder tiene que ser para reformar las cosas y llevar a tu país a algún lado", ha denunciado, pidiendo a los socialistas que "delincan más despacio" porque "no da tiempo" a repasar todos los casos cuando se tiene que "preparar un mitin".

La "subsede del PSOE"

Ayuso ha asegurado que el sanchismo "es uno de los proyectos políticos más corruptos de Europa" y ha asegurado que la República Dominicana es "la subsede del PSOE".

"Todos los exministros, exdiputados, Pedro, Begoña, van y vuelven y pretendían enterrar allí el futuro de sus pelotazos, pero como las cosas se van sabiendo habrá que ir a otro sitio a engañar. Pelotazo es la forma en que están gobernando e interviniendo las empresas de todos, las mejores empresas han sido sustituidas por activistas e inútiles. Cuando sustituyes el rigor por el activismo nada funciona", ha denunciado.

Y ha cargado contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Qué casualidad que todas las dictaduras son de izquierdas y se lleva bien con todas. Son los mismos, hacen lo mismo, y luego son ellos los que hacen escraches, revientan mítines, nos acosan a todos, tiran micrófonos, porque no soportan que España esté unida en la pluralidad", ha denunciado.

Además, ha afirmado que "no se puede seguir levantando un muro guerracivilista para que entre los españoles nos peguemos". "Los españoles somos adultos y tendremos que ir a unas urnas por convencimiento, no por arrastre, no por miedos y porque hay una trama de la que se están beneficiando los mismos", ha añadido.

La "voz de España"

Ayuso ha pedido a Castilla y León que sea "la voz de España". "Tenéis la oportunidad de ser la voz de todos los españoles y decirle a Pedro Sánchez que se vaya ya de las instituciones. Porque Castilla y León es una tierra de gente recia, humilde, austera y sincera que le tiene que plantar cara a todos los vividores que odian a España, viven de España y están siempre en el negocio corrupto de dividirnos", ha señalado.

"Que salgan todos los activistas de carnet y que se vayan todas las majaderías. Vamos a empezar de cero, a reformar todo lo que no funciona. Es fundamental que Castilla y León se ponga en campaña para echar a Sánchez y que se vaya a las páginas más oscuras de nuestra historia", ha zanjado.