Detectan 59 infracciones por uso ilegal de agua en la provincia de Valladolid: pozos, sondeos y balsas

La Guardia Civil ha detectado un total de 59 infracciones por uso ilegal de agua en la provincia de Valladolid en el marco de la Operación Zahorí, una actuación de ámbito nacional destinada a la inspección, control y lucha contra el aprovechamiento ilícito de recursos hídricos. El dispositivo se ha centrado en la localización de infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, como pozos, sondeos, balsas o captaciones directas.

En el caso de la provincia de Valladolid, las actuaciones se desarrollaron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Durante este periodo, los agentes llevaron a cabo 19 inspecciones, en las que no se detectaron infracciones penales, aunque sí se identificaron 59 infracciones administrativas relacionadas con el uso irregular del agua y el incumplimiento de la normativa vigente.

Estos resultados contrastan con el balance global de la operación, que ha tenido un alcance mucho mayor en el conjunto del país. A nivel nacional, la Guardia Civil ha localizado 941 infraestructuras ilegales vinculadas a la captación de agua, de las cuales el 60% correspondían a pozos, el 24% a sondeos, el 4% a balsas y el 12% restante a otras modalidades de derivación o trasvase no autorizado.

Además, se ha procedido a la investigación de 31 personas por presuntos delitos de distracción de aguas de uso público, daños al medio ambiente y vulneraciones de la ordenación del territorio.

En total, la operación ha permitido detectar 29 infracciones penales y tramitar 1.684 infracciones administrativas, la mayoría relacionadas con incumplimientos de la normativa en materia de aguas.

La Operación Zahorí forma parte del compromiso permanente de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente y la defensa del uso sostenible del agua, especialmente relevante en un contexto de escasez hídrica y sequía recurrente.