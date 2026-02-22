Detenido en Valladolid por asestar una puñalada en la tibia a otro hombre: discutieron por una deuda de 50 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid este sábado al presunto autor de un delito de lesiones tras una agresión con un arma blanca a otro hombre, de 47 años, en la calle Cardenal Cisneros.

A las 14:00 horas del día de ayer, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta esta calle ubicada en el barrio de la Rondilla, donde se estaba produciendo una reyerta entre varias personas, según la llamada recibida.

Según indican, uno de los implicados se encontraba en el suelo con una herida sangrante y a su llegada, los agentes lo localizaron tumbado entre dos vehículos, con una herida incisa-cortante en la pierna derecha.

El hombre manifestó que había mantenido una discusión por un asunto económico con otro individuo, que derivó en una pelea.

Al parecer, durante el forcejeo y tras caer ambos al suelo, el otro hombre habría sacado una navaja y le habría asestado una puñalada en la pierna.

Los agentes localizaron al presunto autor, sentado en un banco y en actitud tranquila, portando zapatillas con restos de sangre.

Este hombre reconoció haber discutido con la víctima por una deuda de 50 euros, alegando que había sido agredido por la víctima y un acompañante y presentaba un golpe en el pómulo izquierdo.

Los agentes solicitaron de inmediato la presencia de los servicios sanitarios, que atendieron a la víctima en el lugar y procedieron a su traslado al Hospital Clínico Universitario para la realización de sutura en la herida de la tibia derecha.

En el transcurso de la intervención, un funcionario localizó en un contenedor de obra un arma blanca que podría estar relacionada con los hechos.

Tras dar aviso a la Policía Científica, se procedió a la intervención del arma, una navaja con cachas metálicas y hoja de 6 centímetros de color negro, que fue entregada en dependencias policiales.

Ante los hechos descritos, los agentes procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de lesiones, quien fue trasladado a un centro médico para valoración de sus lesiones y posteriormente a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas.

El hombre ha sido trasladado ante la autoridad judicial que ha decretado su libertad.