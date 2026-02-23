Herido un hombre de 46 años en un incendio en una vivienda de Alba de Cerrato
La víctima ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Palencia.
Un hombre de 46 años ha resultado herido en la madrugada de este lunes en un incendio en su vivienda en el municipio palentino de Alba de Cerrato. La Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 1:18 horas alertando de que se había declarado un fuego en el número 9 de Barrio Mota, en la localidad palentina de Alba de Cerrato.
El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a un hombre de 46 años que ha sido trasladado en la misma al Hospital de Palencia.