La Policía Nacional libera a una víctima de explotación sexual en Valladolid y detienen a la encargada del piso

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Valladolid el pasado jueves a una víctima de explotación sexual y han detenido a la encargada del piso donde era explotada, dentro de la denominada operación Erebus contra delitos relativos a la prostitución.

La investigación se inició por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) tras la declaración de una mujer en situación de especial vulnerabilidad.

Según fuentes policiales, la víctima carecía de permiso de trabajo, estaba en situación administrativa irregular en España y no disponía de recursos económicos, por lo que recurrió ocasionalmente al ejercicio de la prostitución.

Así, según relató, contactó con un número facilitado por una amiga para acceder a una “plaza” en un piso de Valladolid. La persona que la atendió le ofreció una habitación a cambio del 50 por ciento de los ingresos obtenidos por sus servicios, condiciones que aceptó dada su situación de necesidad.

Cuando llegó al domicilio fue recibida por la encargada del piso, quien le explicó las normas impuestas. Esta mujer cobraba directamente a los clientes, fijaba las tarifas y, pese a lo acordado, nunca entregó a la víctima cantidad alguna por los servicios realizados.

Además, la mujer debía permanecer disponible las 24 horas del día, sin posibilidad de abandonar el piso, ya que la encargada cerraba la puerta con llave y conservaba la única copia. Asimismo, el inmueble contaba también con cámaras de videovigilancia para controlar la actividad de las mujeres.

Al día siguiente, acudió al domicilio la presunta propietaria del piso, quien solicitó el pasaporte de la víctima con la excusa de formalizar un contrato de arrendamiento.

Una vez en su poder, le comunicó que no se lo devolvería hasta que abonara 15.000 euros, cantidad que debía obtener ejerciendo la prostitución en el propio inmueble.

Esa misma noche, aprovechando que la encargada abrió la puerta para recibir a un cliente, la víctima logró huir, abandonando sus pertenencias y se llevó únicamente la ropa y su teléfono móvil.

Tras la investigación, la Policía Nacional ha detenido a la encargada del piso, que ha sido puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

No obstante, la operación permanece abierta y las gestiones continúan para la localización y detención de la presunta propietaria de la vivienda.