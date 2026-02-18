El pasado vallisoletano del DAO de la Policía Nacional que ha dimitido tras ser imputado por agresión sexual

El DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, en una rueda de prensa en la Moncloa EP EP

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, conocido como 'Jota', que ha presentado su dimisión este martes tras la admisión a trámite de la querella de una subordinada y expareja del alto cargo por agresión sexual con penetración, cuenta con un relevante pasado en Valladolid.

González fue comisario provincial de Valladolid entre los años 2005 y 2014, donde recibió un reconocimiento a su gestión con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

El DAO ha trasladado la decisión de su dimisión al Ministerio, la cual se hará efectiva en las próximas horas. De esta forma, el comisario principal González dejará de ostentar ese cargo poco después de que se conociese lo ocurrido.

En concreto, fue una agente de la Policía Nacional la que presentó la querella el pasado 9 de enero contra José Ángel González por agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Tras esto, el tribunal de Instancia número 8 de Madrid la admitió a trámite el pasado 12 de febrero y ha citado a la víctima el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas. Además, ordena que se tome declaración al DAO, en calidad de querellado.

"Asimetría de poder"

Tal y como se desprende de la querella, los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025 en la cocina de una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior. En ella se detalla que "en el pasado" y "durante un período temporal determinado", ambos mantuvieron "una relación de afectividad" que estuvo "caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder manifiesta".

Según se relata, ese día, "encontrándose la víctima prestando servicio activo ordinario" en Coslada (Madrid), recibió, a partir de las 14:15 horas, "múltiples llamadas telefónicas del querellado", "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria".

Supuestamente, González habría insistido y ordenó que acudiera en "un vehículo oficial" hasta un restaurante. Desde allí le pidió que le trasladase a su domicilio y "propuso a la víctima subir a la vivienda", algo que la subordinada rechazó, aunque finalmente lo hizo tras una "intensa presión psicológica".

"Conducta agresiva de naturaleza sexual"

Una vez en el piso, el acusado habría desplegado "una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental". Así, mostró "insistencia en la práctica de actos sexuales" que la víctima rechazó.

Pero González, según la querella, "de forma insistente toca con su mano la vagina a la víctima, le introduce los dedos y comienza a masturbarla, mientras exclama que le bese". Algo que repitió posteriormente, "mientras con su otra mano cogía la mano de la víctima y se la llevaba a su miembro erecto para que le tocara".

Tras esto, la víctima denunció que su superior intentó "mantener el control sobre ella", "minimizar la gravedad de su conducta delictiva", "culpabilizar a la víctima de lo sucedido", "impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos" y "ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio".

Trayectoria en Valladolid

José Ángel González Jiménez nació en 1959 en Aguilar del Río Alhama (La Rioja). Inició su trayectoria en el Cuerpo Nacional de Policía en 1984, tras graduarse como teniente en la Academia General Militar de Zaragoza, incorporándose directamente a las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Durante casi veinte años estuvo al frente de la VII UIP, consolidando una amplia experiencia en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. En 2002 ascendió a comisario y fue destinado a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante, antes de regresar a Valladolid como jefe de Seguridad Ciudadana.

Entre 2005 y 2014 ejerció como comisario provincial de Valladolid, etapa en la que su labor fue distinguida con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. En 2014 fue nombrado jefe superior de Policía de Melilla.

Tres años después, en 2017, asumió la jefatura superior de Aragón, cargo desde el que, en octubre de 2018, fue designado Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, cargo que ha ostentado hasta su dimisión este martes tras admitirse a trámite la denuncia por agresión sexual.