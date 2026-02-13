Ana Redondo arremete contra Felipe González: "Hay jarrones chinos que ya no quedan bien en las estanterías"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha arremetido con dureza este viernes en Valladolid contra el expresidente del Gobierno Felipe González después de que este afirmase que votará en blanco si Pedro Sánchez es el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales. "Hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías", ha afirmado en Valladolid.

Redondo ha asegurado también compartir las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, que ha insinuado que González debería abandonar el PSOE. El expresidente del Gobierno, que a pesar de anunciar su voto en blanco aseguró que seguiría en el partido, consideró peor pactar con EH Bildu que con Vox.

Una opinión "personal" de López

La ministra de Igualdad, que se ha pronunciado así después de participar en una reunión con la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de Castilla y León, se ha desmarcado de las recientes declaraciones del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien responsabilizó al expresidente aragonés Javier Lambán de los resultados electorales del PSOE en Aragón.

Redondo ha calificado esas aseveraciones como "una opinión personal" de López y ha asegurado que el PSOE reconoce la figura de Lambán, que ha calificado como un "referente" del socialismo en Aragón y España, con una trayectoria "fuera de duda".

"Esa es una opinión, yo creo que del propio Óscar López, me parece que es una opinión personal. El Partido Socialista reconoce al señor Lambán todo su trayecto y trayectoria política y creo que está fuera de toda duda que es un referente del socialismo a nivel nacional y, por supuesto, en Aragón", ha zanjado la ministra.