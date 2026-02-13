Desalojan una residencia de un pueblo de Valladolid tras empezar a inundarse el patio y parte de las instalaciones

Familiares y personas cercanas han recogido a muchos de los usuarios que han sido desalojados de la residencia de Aldeamayor de San Martín JCyL

Había 45 personas alojadas, 23 de ellas con movilidad reducida. Algunas de estas personas fueron recogidas por familiares o personas cercanas, mientras que otras fueron trasladadas a otras residencias.

Los 45 usuarios de una residencia de ancianos de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) han tenido que ser evacuados este viernes después de que el colapso de las arquetas provocase que se comenzase a inundar el patio y parte de las instalaciones.

Ha sido la propia directora del centro la que ha llamado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 11:35 horas, informando de que las arquetas no podían evacuar el agua.

Al lugar se ha trasladado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Agencia de Protección Civil, junto a agentes medioambientales con varias motobombas, los bomberos de la Diputación de Valladolid, voluntarios de Protección Civil de La Cistérniga y Olmedo, y personal de Cruz Roja.

Efectivos de emergencia trabajan con motobombas para liberar las arquetas de evacuación de agua en una residencia de mayores de Aldeamayor de San Martín JCyL

El operativo ha estado dirigido por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León. En el centro había 45 personas alojadas, de las que 23 presentaban movilidad reducida.

Tras desalojar a los internos, muchos de ellos han sido recogidos por familiares o personas cercanas, a excepción de 19 personas con movilidad reducida que han sido trasladadas a otras residencias para la tercera edad.

Protección Civil ha colaborado en la evacuación de la residencia de Aldeamayor de San Martín JCyL

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, ha acudido hasta el lugar para seguir de cerca las labores de evacuación de los usuarios, sin que conste ningún daño personal.