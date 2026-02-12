La Bonoloto sonríe a Zaratán con un premio de más de 45.000 euros

La Administración de Loterías número 1 del municipio vallisoletano de Zaratán en la que se ha vendido el boleto premiado

El sorteo de La Bonoloto de este jueves ha dejado un premio de más de 45.000 euros en el municipio vallisoletano de Zaratán. Un afortunado ha sido agraciado con un premio de Segunda Categoría, dotado con 45.601,21 euros, por un boleto con cinco aciertos más el complementario que fue adquirido en la Administración de Loterías número 1 del municipio vallisoletano, ubicada en la Plaza de la Ronda, número 5.

Además, ha habido otros dos boletos dos premios de Segunda Categoría, en el municipio cordobés de Montilla y en la ciudad de San Sebastián, respectivamente. De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 800.000,00 euros.