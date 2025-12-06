El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional deja un buen botín en dos provincias de Castilla y León

El Sorteo Extraordinario ‘Día de la Constitución’ de la Lotería Nacional ha dejado alegría y muchos billetes en Castilla y León. En concreto en Valladolid y Segovia, donde ha caído parte del primer premio.

Ese gran premio, con 1.300.000 euros al número, ha recaído en el 94.703 y se ha repartido en Torrecaballeros (Segovia), en concreto en la administración ubicada en el Camino del Caserío, 1 y también en Valladolid capital, en concreto en la administración ubicada en la calle Villabáñez número 27 bis.

Del segundo premio, con 250.000 euros al número, que ha recaído en el 67.906, no hay agraciados en nuestra Comunidad.

Los reintegros han sido el 3, 2 y 4.