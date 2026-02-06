Lanza una grapadora a una cajera y agrede al vigilante de una tienda en Valladolid: una mujer detenida por la Policía

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Valladolid a una mujer por un delito de lesiones tras lanzar una grapadora a una cajera y agredir al vigilante de una tienda de la capital vallisoletana después de no poder pagar la compra.

Una dotación de Policía Nacional fue comisionada para que se dirigiera a un establecimiento comercial, donde al parecer una mujer estaba agrediendo al personal de la tienda. A la llegada de los agentes pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano al local, se encontraron con un vigilante de seguridad que mantenía inmovilizada a una mujer en el suelo, visiblemente alterada y dando gritos.

Los policías se entrevistaron con los empleados presentes y éstos les relataron que cuando la mujer se disponía a pagar los productos que llevaba en la caja, comprobó que no tenía suficiente dinero en efectivo para abonar la totalidad de la compra.

La cajera que le estaba cobrando retiró alguno de los productos para que la mujer tuviera la posibilidad de pagar con el dinero en efectivo que llevaba, momento en el que esta se puso muy agresiva, cogió una grapadora del mostrador y se la lanzó a la trabajadora, así como otros objetos de la compra.

Un vigilante de seguridad del local intervino rápidamente intentando calmar a la mujer, y solo consiguió recibir varios golpes y un puñetazo en el cuello, por lo que tuvo que inmovilizarla dado su estado, hasta la llegada de los policías.

Los agentes de Policía Nacional, al carecer la mujer de domicilio conocido, procedieron a su detención como presunta autora de un delito de lesiones, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.