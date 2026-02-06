Detenido en Ávila el padrastro de una niña por malos tratos denunciados por el colegio

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de malos tratos habituales en el ámbito familiar, en una actuación que evidencia el firme compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de los menores y la lucha contra cualquier forma de violencia familiar.

Los hechos se iniciaron tras la comunicación telefónica mantenida entre la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) y el director de un centro educativo de la ciudad de Ávila, quien alertó sobre una situación detectada en el ámbito escolar.

Según informó, una alumna presentaba signos evidentes de lesiones mientras se encontraba acompañada por un profesor.

Posteriormente, el director, junto con el equipo directivo del centro, pudo comprobar que la menor tenía varios hematomas y, de manera espontánea, manifestó que estas lesiones habían sido causadas por su padrastro.

Ante la gravedad de los hechos, y actuando conforme al principio del interés superior del menor, la Policía Nacional activó de inmediato los protocolos de protección establecidos sobre “Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de protección de menores”.

Tras las gestiones pertinentes, se procedió a la detención del presunto autor, continuando abiertas las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos.

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier situación de violencia familiar y reafirma su compromiso con la protección de los menores y la prevención de este tipo de delitos.