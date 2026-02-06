Se derrumba el muro de una noria del siglo XVIII en un antiguo monasterio de Salamanca

El temporal provoca el derrumbe de un muro del siglo XVIII en la Vaguada de la Palma de Salamanca. Fotografía: David Arranz / ICAL.

Susto tremendo el que se han llevado en Salamanca después de que las intensas precipitaciones hayan provocado, en la madrugada de este viernes, el derrumbe de un muro que forma parte de una noria del siglo XVIII de las huertas del antiguo monasterio de San Vicente, como han informado fuentes del Ayuntamiento de Salamanca a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El muro que ha caído está ubicado en la calle Vaguada de la Palma y en la parte baja del Parque Botánico de la ladera del Cerro de San Vicente. Los sillares, como apuntan las mismas fuentes, cayeron sobre la acera y parte de la calzada, aunque por suerte no hay que lamentar heridos.

Hasta el lugar acudieron efectivos de los Bomberos Municipales y también de la Policía Local con el fin de retirar las piedras, en “posición inestable en la parte alta del muro” y que “tenía riesgo de caída sobre la vía”.

Los operarios pudieron reabrir al tráfico el carril de la Vaguada de Palma en sentido salida de ciudad, aunque pasadas las 14:00 horas de esta tarde de viernes, 6 de febrero, permanece cortado, en sentido entrada con cordón de seguridad en esa zona afectada.

Técnicos de Urbanismo ya realizaron una visita esta mañana y están trabajando en el proyecto de intervención urgente. El engranaje de la noria no se ha visto afectado.