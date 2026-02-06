14 años y una indemnización de 818.000€: condenado el autor de la muerte por estrangulación de su pareja en Béjar

Condenado a 14 años de prisión el autor de la muerte por estrangulación de su pareja en Béjar (Salamanca) Susana Martín ICAL

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a la pena de 14 años de prisión como autor material de un delito de homicidio doloso por la muerte de su pareja ocurrida en agosto de 2023 en la localidad de Béjar.

La sentencia, que sigue el veredicto emitido por un jurado popular, impone además una medida de libertad vigilada de seis años tras el cumplimiento de la condena y el pago de cuantiosas indemnizaciones a los familiares de la víctima.

Según el relato de hechos probados, el crimen se produjo alrededor de las 02:00 horas del 30 de agosto de 2023 en el domicilio familiar en Béjar. Durante una discusión motivada por presuntas infidelidades, el acusado insultó a su pareja, quien respondió golpeándole levemente con un objeto, posiblemente un cenicero.

La reacción del acusado fue inmediata y letal, ya que propinó a la mujer un fuerte golpe en la frente con el mismo cenicero de cristal y, acto seguido, se abalanzó sobre ella.

La sentencia, a la que tuvo acceso este medio, detalla que el condenado la estranguló con ambas manos y presionó sus vías respiratorias durante al menos un minuto hasta causarle la muerte por asfixia mecánica mixta.

Aunque las acusaciones solicitaban inicialmente penas de hasta 25 años por asesinato, el jurado popular y el magistrado presidente calificaron los hechos como homicidio.

La clave reside en que no se apreció "alevosía" (indefensión total de la víctima), ya que se consideró probado que la mujer pudo defenderse activamente, llegando a causar heridas defensivas al agresor.

Asimismo, el tribunal descartó la agravante de "razones de género" al no considerar acreditado por unanimidad que el crimen estuviera motivado por un sentimiento de superioridad o dominación machista, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Las indemnizaciones, por un total exacto de 818.670,49 euros, se distribuyen en 681.138,37 euros a repartir entre los cuatro hijos que dejó la víctima tras su muerte, todos menores cuando ocurrieron los hechos; 74.508,03 euros para su padre; y un total de 63.024,09 euros a repartir a partes iguales entre sus tres hermanos. Todo el dinero, en concepto de daños y perjuicios causados.

El autor, que se encuentra en prisión provisional desde el día del crimen, permanecerá en dicha situación hasta que la sentencia sea firme.