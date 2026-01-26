Un policía local trasladado al hospital por intoxicación por humo tras un incendio en una vivienda de Las Delicias

Un agente de la Policía Local de 52 años de edad ha sido trasladado al hospital en la tarde de este domingo tras resultar intoxicado por humo al intervenir en el incendio de una vivienda en el barrio de Las Delicias de Valladolid. En el lugar del fuego, además, han sido atendidas varias personas por los servicios de emergencia que, finalmente, no han tenido que ser trasladadas.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 17:34 horas que informaba de un incendio en una vivienda situada en el número 2 de la calle Guipúzcoa. Según indicaban los alertantes, salían llamas de un balcón del 8º piso y había mucho humo.

El 112 ha avisado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los Bomberos de Valladolid. Al llegar, los servicios de emergencia han solicitado asistencia sanitaria para atender a varias personas intoxicadas por el humo. Se ha pasado el aviso a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha atendido a un agente de la Policía Local de 52 años de edad que ha sido trasladado en UVI móvil al hospital Campo Grande.