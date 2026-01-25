Dos accidentes en 40 minutos en la provincia de Burgos dejan varios heridos, entre ellos menores de edad

Dos accidentes en apenas 40 minutos han dejado varios heridos en dos pueblos de la provincia de Burgos en la tarde de este domingo, 25 de enero, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El primero se ha producido a las 16:30 horas, cuando el 112 ha sido informado de una salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 20 de la BU-504, en Busto de Bureba.

Se ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 41, con dolor de cabeza, y ha pedido valoración para dos menores que, en principio, se encuentran ilesos.

Se ha dado aviso a Tráfico de Burgos y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

A las 17:10 horas se ha producido el segundo de los accidentes tras la salida de vía de dos turismos en la BU-V-8201, la carretera que sube al albergue de Pineda de la Sierra.

Todos los ocupantes se encontraban fuera de los vehículos, pero había un menor de ocho años que precisaba asistencia sanitaria porque se quejaba de una muñeca.

Se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Sacyl.