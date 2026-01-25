El método de la siembra tiene nueva víctima en un supermercado de Valladolid: se llevan su bolso y estafan 600 €

La Policía Nacional ha identificado a dos hombres e investiga a un tercero por su presunta participación en un hurto y posterior estafa cometidos el pasado 11 de octubre de 2025, en el aparcamiento de un supermercado de Valladolid.

Unos hechos que están enmarcados en el conocido método delictivo de “la siembra”, una modalidad basada en generar una distracción para sustraer efectos personales del interior de vehículos.

Los hechos

Fue sobre las 12:30 horas cuando la víctima se dirigía a su vehículo, después de completar sus compras. Tras depositar su bolso en el asiento delantero derecho, comenzó a colocar la compra en el maletero.

En ese momento, un vehículo grande se aproximó y su conductor, bajando de forma parcial la ventanilla, le solicitó indicaciones sobre la ubicación de un hospital cercano, alegando una urgencia médica.

Mientras la víctima atendía al conductor, un segundo ocupante del vehículo accedió discretamente al interior del turismo, aprovechando que estaba abierto, para sustraer el bolso sin que la perjudicada se percatara.

Fue minutos más tarde, al descubrir la falta, cuando avisó al personal de seguridad del establecimiento y se personó una patrulla policial que comprobó la existencia de cámaras que podrían haber captado al vehículo implicado.

En el interior del bolso había un móvil, tarjetas bancarias, una tarjeta de discapacidad a nombre de un familiar y dos juegos de llaves de domicilios.

Posterior estafa

Al día siguiente, la víctima se presentó en la comisaría de Valladolid, en Delicias, para ampliar la denuncia, tras ser informada por su entidad bancaria de una retirada de 600 euros realizada con una de sus tarjetas, que aún estaba pendiente de activación y cuyo PIN estaba anotado.

Los autores, tras apoderarse del móvil y la documentación, se dirigieron a un cajero para operar rápidamente con la manipulación de la banca digital, generando códigos PIN y extrayendo dinero en efectivo.

Identificación y estructura criminal

Las gestiones policiales han permitido identificar a dos varones, a los que se le imputan a uno de ellos un delito de hurto y un delito de estafa, y al segundo como cooperador necesario en un delito de hurto y un delito de estafa.

Asimismo, se ha acreditado la existencia de un tercer integrante, aún no identificado, encargado del alquiler del vehículo utilizado.

La investigación concluye que los tres forman parte de un grupo criminal itinerante organizado.

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para la plena identificación del tercer integrante y para determinar su posible relación con otros hechos similares cometidos en la provincia y en otras zonas del territorio nacional.