Una persecución policial de película y dos patinetes y una bici valorados en más de 2.000 euros en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la tarde del 22 de enero, a tres jóvenes como presuntos autores de un delito de hurto.

Una dotación uniformada de la Policía Nacional del grupo de motos se encontraba patrullando en labores preventivas de seguridad ciudadana por el Paseo Farnesio de la capital, cuando observaron circulando por la acera a dos jóvenes montados en patinetes eléctricos.

Al percatarse de la presencia policial, ambos jóvenes trataron de eludir la acción policial al ser conminados a que parasen. Se refugiaron dentro de un bajo comercial abandonado. Los dos motoristas solicitaron apoyo. Acudieron al lugar dos indicativos más de la Policía Nacional, en concreto uno de la UIP y otro de la UPR.

Los agentes entraron al local y localizaron a un tercer varón con una bicicleta eléctrica y a un cuarto individuo escondido. En el interior del local se hallaron otras dos bicis y muchas herramientas.

Mientras estaban identificando a los jóvenes, en el lugar se personó una dotación de la Policía Municipal, cuyos agentes indicaron a los policías nacionales que la bicicleta eléctrica que portaba el tercer individuo había sido denunciada como sustraída esa misma mañana y valorada en 1.199 euros.

Los agentes, al comprobar los números de serie de los patinetes eléctricos que llevaban los dos primeros jóvenes, tuvieron constancia de que habían sido denunciados en dependencias de la Comisaría de Distrito de Valladolid – Delicias el día anterior. Cada patinete estaba valorado en 500 euros.

Respecto a las herramientas localizadas y las otras dos bicicletas, al no poder determinar su procedencia ninguno de los presentes, fueron intervenidas para realizar gestiones por si estuvieran denunciadas en otros robos.

El cuarto individuo que había sido encontrado escondido en el local, una vez comprobada su identidad y que no tuviera ninguna requisitoria judicial o policial pendiente, se marchó tras indicar a los agentes que había acudido allí a comprar las herramientas.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de los dos individuos que iban sobre los patinetes y del que portaba la bicicleta eléctrica, como presuntos autores de un delito de hurto cada uno de ellos.

Los tres detenidos y el material recuperado e intervenido fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial, donde se ha continuado con la instrucción del atestado policial.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.