Venezuela libera al preso político vallisoletano Jorge Yéspica tras más de un año encarcelado

El Gobierno de Venezuela ha liberado al ginecólogo vallisoletano Jorge Yéspica, de 66 años, que se encontraba encarcelado desde el 1 de noviembre de 2024 después de participar en una manifestación por los derechos de menores detenidos y difundir un vídeo en el que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente.

Yéspica ha estado recluido durante 14 meses en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, y se había convertido en un auténtico símbolo contra la represión política del régimen venezolano.

La liberación se ha producido en la madrugada de este miércoles, menos de tres semanas después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, y la posterior proclamación de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país caribeño.

La excarcelación de este médico vallisoletano ha sido confirmada por su abogado, Zair Mundaray. La Federación Médica Venezolana ha celebrado en sus redes sociales la liberación de Yéspica.

"El gremio médico venezolano celebra hoy la excarcelación del doctor Jorge Yéspica, quien permanecía detenido desde noviembre de 2024 en el Centro Penitenciario del Estado Aragua, en la población de Tocorón. Libertad para los médicos detenidos", ha publicado la Federación en su cuenta oficial de la red social X.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también ha celebrado la excarcelación del médico. "Mi más profunda alegría por la liberación del médico vallisoletano Jorge Yéspica, preso político en Venezuela. Ojalá se encuentre bien y esté con su familia. Desde el Ayuntamiento de Valladolid le enviamos todo nuestro apoyo y nos ponemos a su disposición", ha escrito Carnero en su cuenta personal de X.