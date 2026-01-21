Santi, el educador de Valladolid que lleva 5 años viajando en una furgo camperizada: "Me ahorro unos 750 euros al mes mínimo"

Nunca había viajado solo y mucho menos con la casa a cuestas. Pero hace cinco años, Santiago Zamora Prieto (4-5-1990, Valladolid) decidió embarcarse en lo que hoy se ha convertido en un estilo de vida. Este periódico descubría la historia de este educador social ahora hace algo más de dos años, después de que se hiciera reconocido en las Islas Canarias por su llamativa furgoneta camperizada.

Ahora afincado en Navarra (Pamplona), donde vive desde hace dos meses tras encontrar trabajo en un centro de menores, Santiago hace balance de este lustro en el que su vida ha cambiado por completo. "Me ahorro (en los viajes) unos 750 euros al mes mínimo en alojamientos", destaca sobre las ventajas de este modo de viajar.

En este tiempo, durante sus viajes, que suelen coincidir en periodos en los que no tiene trabajo, no ha dormido ni una sola vez en un hotel, un apartamento, un camping o un hostal. Y eso que ha llegado a estar seis meses de continuo haciendo kilómetros con su característica furgoneta, una Volkswagen Transporter T4 del 1995.

Todo surgió a raíz de no conseguir cuadrar algunas vacaciones con sus amigos o personas más allegadas. "No me voy a quedar sin hacer algo que me apetece porque en ese momento no encuentre nadie a quién liar o que me acompañe", recuerda aún sobre lo que pensaba entonces.

Decidió en ese momento tomarse unas vacaciones de "uno o dos meses". Dejó su trabajo en Valladolid y comenzó a buscar una furgoneta o una autocaravana para alquilar. Pero el precio para ese primer periodo inicial previsto le salía por unos 5.000 euros. "Con ese dinero me compro yo una", precisa.

Terminó comprando la que es hoy su actual furgo camperizada. Él únicamente tuvo que añadir una placa solar, una segunda batería, cambiar el suelo y la pintó con sus amigos con los colores que "la hacen tan característica desde fuera". El viaje terminó siendo de seis meses y comenzó en las Islas Baleares, donde había vivido una temporada y tenía la "espinita" de conocerlas viajando de esta manera.

La mecha se encendió en Santiago. Tras esa primera experiencia, luego han ido viniendo más. Llegaron las Islas Canarias, donde se hizo conocido en redes sociales por mostrar sus aventuras (@improfurgo en TikTok e Instagram). Y a día de hoy ya ha recorrido toda la costa de la Península Ibérica, incluida la de Portugal, y ambas islas con su furgo camperizada. Unos 50.000 kilómetros en total calcula que ha hecho.

En estos momentos, su trabajo señala que le permite tener "mucho tiempo libre", por lo que aprovechará para conocer el área de Navarra y el pirineo oscense, ya que es una zona que tiene "muy poco conocida" y es algo que le "motiva mucho".

Antes, Santiago había regresado a Valladolid después de un año viviendo en las Islas Canarias, ya que tenía "ganas" de estar con sus amigos y su familia. Pero de nuevo "tenía ganas de otra vez movimiento". Eso fue lo que le llevó a buscar nuevas oportunidades en la zona norte de la Península y así llegó a Pamplona.

"Enseño lo que veo"

El educador social vallisoletano se define como un creador de contenido que va "a su rollo", lejos de las grandes figuras que crean una marca personal propia con su imagen. Su seña de identidad son sus viajes y lo que él ve. "Yo enseño lo que veo, no mi cara y detrás el paisaje. Salgo poquito en los vídeos", explica.

El vallisoletano no se ata a seguir los estándares de consumo marcado por los algoritmos, que son los vídeos de un minuto de duración, sino que se esfuerza por hacer algo "más explicativo". "Un museo o una fiesta popular es muy difícil explicar en ese tiempo", puntualiza.

A sus 35 años, uno de sus "sueños" es hacer la vuelta completa a las Islas Canarias. Ya ha hecho 73 días seguidos por Gran Canaria, 15 por Lanzarote y La Graciosa. Ahora, quiere hacerse El Hierro. "La que más me llama la atención para ir con la furgo", reconoce.

Aunque ahora en Navarra espera estar "muchos años", no oculta que le encantaría volver a vivir en las Islas Canarias. Eso sí, reconoce que con la situación de los alquileres y los sueldos "está bastante difícil".

Viaja solo e improvisando, sin ataduras a tiempos de reserva y rutas predefinidas. Esto le permite decidir "cuándo, cómo y dónde" hace las cosas. Pero también tiene la suerte de que, a pesar de que nadie le acompaña en sus aventuras, realmente luego "no estoy solo en ningún momento porque hago muchos coleguitas por el camino".

Santiago siempre ha sido una persona que ha estado "rodeado de gente" y con "muchos amigos por todos lados". Algo que considera que es una "suerte". Aun estando acostumbrado a una intensa vida social, esto no frenó su espíritu aventurero en solitario.

"Quien tenga ese miedo a viajar solo que no lo tenga, porque el miedo es quedarse en casa sin hacer nada por no tener gente", recalca. Está seguro de que quien se atreva a dar el paso, acabará "cogiendo el gusto casi seguro".

Además, apunta que los viajes improvisados "tienen magia" y en ellos se puede dejar "llevar mucho". No obstante, es consciente de que para llevar este estilo de vida es necesario ser un "nómada digital o teletrabajar", ya que si no es algo que "solo puedes hacer en vacaciones que no suelen ser muchos días seguidos".

Tampoco esconde las desventajas, como el condicionante de la antigüedad de su furgoneta. "Son bichitos que no puedes forzar mucho la máquina y siempre estás con el acojone de que me puede dejar tirado en cualquier momento", reconoce.

Precisamente, desvela que ha tenido que cambiar el motor hace poco. Eso sí, anuncia que ya tiene la furgoneta de nuevo activa para "hacer muchos kilómetros", algo que por el momento aún sabe poca gente entre sus seguidores.

Santiago cumple cinco años viajando en una furgoneta camperizada, una experiencia que no solo le ha permitido ahorrar en alojamientos, sino que también le ha aportado el privilegio de conocer lugares recónditos alejados de las principales guías turísticas. Y a ello tiene que sumarle toda la gente conocida y las aventuras vividas.