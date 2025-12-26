Herido un motorista tras sufrir un accidente en Íscar

Un motorista de 45 años ha resultado herido este viernes en un accidente en Íscar. El 112 de Castilla y León ha recibido aviso del accidente, ocurrido en la calle Mariemma de la localidad vallisoletana, a las 16:56, y los alertantes han indicado que la víctima tenía daños importantes en un pie.

El 112 ha dado aviso a Guardia Civil de Valladolid de Tráfico, a Policía Local de Íscar y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado al lugar un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico que han atendido al herido, un hombre de 45 años, al que, finalmente, se ha trasladado en la ambulancia, acompañado por el personal médico del helicóptero, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.