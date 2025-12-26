Detenido un menor por un robo con violencia a una mujer en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido el día 19 de diciembre en Valladolid a un menor de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia a una mujer. Sobre las 14:00 horas, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 hasta la Calle Boston, donde, según la comunicación recibida, una persona mantenía retenido a un joven implicado en una tentativa de robo.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el requirente, quien había retenido a un menor tras observar cómo dos personas le pedían que avisara a la policía al haber presenciado un tirón. El requirente manifestó que no realizó la llamada en un primer momento debido a que dichas personas no hablaban ni comprendían correctamente el castellano.

En el lugar se encontraban también dos testigos, quienes explicaron a los agentes de Policía Nacional que habían presenciado cómo dos jóvenes con pasamontañas, a bordo de un patinete, se aproximaban a una mujer y tiraban de su bolso, provocando su caída al suelo y arrebatándoselo. Tras observar los hechos, ambos testigos corrieron hacia la víctima, momento en el que uno de los autores arrojó el bolso al suelo.

Los testigos lograron alcanzar y retener al joven que portaba el bolso, manteniéndolo en el lugar hasta la llegada de los agentes. La mujer afectada, tras recuperar sus pertenencias, abandonó la zona antes de la llegada de la patrulla.

Los testigos identificaron al joven retenido como el autor material del tirón, mientras que el segundo implicado huyó del lugar en el patinete. Al encontrarse indocumentado, el menor fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido, tras ser informado de los derechos que le asisten y de los motivos de su detención.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes localizaron entre sus pertenencias un pasamontañas, presuntamente utilizado en el momento del tirón, así como un teléfono móvil, en modo avión, del cual no pudo acreditar su propiedad.

La investigación continúa abierta para la identificación y localización del segundo implicado. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores que decretó su internamiento en un centro de menores.