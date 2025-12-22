Los vecinos de la Ciudad de la Comunicación de Valladolid denuncian el "bloqueo total" y el "aislamiento" de su barrio

Algunos de los vecinos de la Ciudad de la Comunicación que aparecen en el vídeo Plataforma por la Integración Ferroviaria

Los vecinos de la Ciudad de la Comunicación de Valladolid han denunciado este lunes el "bloqueo total" y el "aislamiento" de su barrio. La Plataforma por la Integración Ferroviaria ha hecho público este lunes 'Ciudad de la (IN)Comunicación', un minidocumental donde son los propios afectados quienes narran lo que supone vivir en una "isla" urbanística.

En el vídeo, los vecinos describen la situación de "bloqueo total" a la que se sienten condenados tras la detención de los proyectos de conexión entre barrios y han asegurado que se trata de "un problema humano y de seguridad, no de política". "El documental pone el foco en la supervivencia diaria. Los testimonios revelan que la falta de conexiones no es una cuestión estética ni de modelos urbanísticos a futuro, sino de dignidad básica en el presente", ha destacado la Plataforma.

"Si hubiera un poco de humanidad, se vería lo que es cruzar la pasarela con un niño de 3 años, con hielo y miedo a resbalar", relata Jesús en el vídeo, poniendo rostro a la inseguridad que sufren familias y mayores al tener que transitar por infraestructuras no adaptadas como la actual pasarela.

Ante los argumentos sobre el tráfico utilizados para posponer las obras, los vecinos responden mostrando sus calles vacías y las dificultades reales que afrontan cada mañana. "Nos han condenado a dar la vuelta a toda la ciudad para trayectos de 50 metros", lamenta Pedro, residente histórico del barrio.

"El vídeo evidencia problemas estructurales que no aparecen en los mapas oficiales: aislamiento real, con frecuencias de autobús de una hora que obligan al uso del coche, barreras físicas y oportunidades perdidas", han señalado desde la Plataforma.

Una petición de "sentido común"

Desde la Plataforma señalan que este documental busca "cambiar el tono de la conversación pública". "Queremos dejar a un lado la crispación y los papeles para centrarnos en las personas. La realidad de los vecinos es urgente. No se les puede pedir que esperen décadas a hipotéticos proyectos futuros cuando hoy tienen dificultades en su movilidad diaria", han afirmado.

Con esta acción, los vecinos invitan al equipo de Gobierno y a toda la ciudadanía "a ver el documental y a empatizar con una situación que requiere soluciones técnicas inmediatas y sentido común, no más demoras burocráticas".