La Plataforma por el Soterramiento carga contra el PSOE tras la polémica: “No hubo boicot, recibimos insultos”

Imagen de Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, durante el acto. Fotografía: RRSS Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de Valladolid

La Plataforma por el Soterramiento de Valladolid ha “negado rotundamente” que “boicotearan” la charla informativa del PSOE sobre la integración ferroviaria que se llevo a cabo en la tarde de este lunes, 15 de diciembre.

“Todo lo contrario, los miembros de la Plataforma fueron víctimas de insultos por algunos de los asistentes que se dirigieron a los miembros de la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid con lenguaje irrespetuoso y gestos agresivos”, añaden en el escrito y citan al subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Afirman que “una prueba clara de que no hubo boicot” es que el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid dio una charla de más de setenta minutos “sin apenas interrupciones pudiendo expresar con normalidad el contenido completo de su exposición.

Añaden que después de la intervención de Pedro Herrero, “dos miembros de la Plataforma por el Soterramiento pidieron la palabra, en primer lugar, con la única intención de pedir públicamente al PSOE un debate público, objetivo y transparente, ante la falta de respuestas del Grupo Municipal Socialista a las numerosas invitaciones que se les ha hecho en los últimos años”.

Añaden que los responsables de la charla “ningunearon de manera intencionada a los miembros de la plataforma” para “negarles la palabra y vulnerando su propio discurso inicial invitando a la confrontación de proyectos y derechos democráticos de participación de lo que tanto presumen”.

Ante esta situación, señalan, algunas personas “manifestaron su descontento a lo que un grupo de personas cercanas a la organización empezaron a gritar reventando su propio acto con insultos y descalificaciones”.

“Debemos recordar que, en diferentes charlas y actos informativos de la Plataforma por el Soterramiento ha habido intervenciones a favor de la integración que se expresaron libremente y sin limitación. Esta es la diferencia”, apuntan.

Señalan que “con su reacción parece que hay un interés en desviar la atención para que no se hable del problema de fondo y de las claras diferencias entre el proyecto de soterramiento y el de su integración en superficie que no aporta soluciones a los problemas de accesibilidad, integración y movilidad sostenible”.

Por último, han querido dejar claro que Cecilio Vadillo “no pidió en ningún momento la palabra y no interrumpió la charla” para limitarse “a escuchar respetuosamente las diferentes intervenciones a pesar de lo que fue víctima de insultos recibiendo el apoyo de la propia policía”, finaliza asegurando la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid.