Un paso decisivo para el futuro de la A-60: Transportes aprueba el tramo entre Villanubla y La Mudarra

Un paso decisivo para la A-60 que conecta Valladolid con León. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública, mediante su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto de trazado de la autovía A-60 en el tramo entre Villanubla y La Mudarra, en Valladolid. El presupuesto estimado en obras para esta actuación es de 74,8 millones de euros (IVA incluido).

Este tramo, de unos 10,7 km de longitud, dará continuidad al de la A-60 entre Valladolid y el aeropuerto de Villanubla, y su diseño se está coordinado con el siguiente tramo entre La Mudarra y Medina de Rioseco, cuyo proyecto se encuentra también en redacción.

Estos dos tramos incluyen las variantes de la N-601 a su paso por las poblaciones de La Mudarra y Medina de Rioseco, lo que supondrá una notable mejora, tanto para los usuarios de la A-60 en comodidad, seguridad y velocidad del tránsito; como para los vecinos de esas poblaciones en su calidad de vida, al evitar las molestias y peligros generados por el tránsito diario de miles de vehículos.

El trazado proyectado discurre por los términos municipales de Medina de Rioseco, La Mudarra, Valdenebro de los Valles y Castromonte; y el diseño se ha coordinado con distintos operadores eléctricos y de telecomunicaciones afectados al ubicarse en el entorno de la actuación la Subestación eléctrica de La Mudarra, el Parque Eólico La Mudarra Sur y otros parques eólicos y fotovoltaicos en desarrollo en la zona.

A lo largo del trazado se han proyectado 12 estructuras para garantizar la permeabilidad territorial, reponer los caminos y carreteras afectados y dar cumplimiento a las prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Estas estructuras incluyen 7 pasos superiores, 2 pasos inferiores y 3 obras de drenaje transversal (ODT).

Además de su función viaria, algunas estructuras han sido diseñadas para permitir el tránsito de fauna, en cumplimiento con las prescripciones de la DIA. Entre ellas, el paso inferior E-2 ha sido específicamente proyectado como paso de fauna. El paso inferior E-3, que cruza el arroyo Gorgollón, está acondicionado para facilitar la movilidad de la fauna en la zona.

El paso superior E-8, correspondiente a la Cañada Burgalesa, y el paso superior E-9 han sido diseñados para compatibilizar el tránsito viario con el movimiento de fauna. Asimismo, todas las obras de drenaje transversal (ODT) han sido diseñadas con banquetas laterales para mejorar la conectividad ecológica y minimizar el impacto sobre la fauna local.

Además de permitir el tránsito de la fauna, hay que añadir otras de integración ambiental para prevenir, corregir o compensar las afectaciones ambientales, como la ubicación de pantallas acústicas en puntos concretos, el vallado perimetral de la autovía para proteger la entrada de fauna, la reposición y acondicionamiento de vías pecuarias (Cañada Real Leonesa y Cañada Burgalesa) y la revegetación e integración paisajística (hidrosiembra, siembras, plantaciones y tratamientos de taludes y préstamos), entre otras.

El trazado proyectado

El proyecto desarrolla la alternativa que se definió en el Estudio Informativo previo como ’solución 1A', y que se desarrolla por el Este de la población de la Mudarra como variante de trazado de la actual N-601, con sección de autovía y velocidad de proyecto de 120 km/h.

La sección tipo se ha dispuesto de dos calzadas con dos carriles cada una, arcenes exteriores de 2,50 metros e interiores de 1,00 metros, y una mediana de 10,0 metros lo que permite disponer de visibilidad de parada en todo el tramo para la velocidad de proyecto de 120 km/h, además de mantener la continuidad de mediana con el tramo anterior, ya construido, y con el tramo siguiente, también en fase de redacción.

El trazado se inicia dentro del término municipal de Medina de Rioseco, pero en el límite próximo al término municipal de Valladolid. Su origen se sitúa aproximadamente en el kilómetro 213 de la N-601, coincidiendo con el último enlace construido de la autovía A-60 en su tramo Valladolid – Villanubla.

En el kilómetro 1,165 se ubicará un paso inferior que permita el acceso a la Finca Entremuro, catalogada con protección ambiental, desde la N-601, la cual quedará como vía de servicio. A continuación, en el kilómetro 1,500, se dispondrá un paso de fauna, dando cumplimiento a una de las prescripciones que indica la DIA, y la traza continúa alejándose de la actual carretera N-601 y, a su vez, empezando a bordear por el este la Subestación eléctrica de La Mudarra.

En torno al kilómetro 4,160 de la actuación comienzan los cruces del trazado con las líneas eléctricas existentes de alta tensión de 400 y 220 kV pertenecientes a Red Eléctrica de España (REE) y de 45 y 13,2 kV de Iberdrola; y en este entorno se ubica también el Parque Eólico La Mudarra Sur.

En el kilómetro 6,115 se ubica el enlace de La Mudarra que conecta la autovía con las carreteras VP-4503 y VP-4509 y, a través de ésta, con la N-601; permitiendo todos los movimientos desde y hacia la autovía. Este mismo punto de la autovía coincide con la Cañada Burgalesa, coincidente con la carretera VP-4509, que se repondrá con un paso superior fuera del enlace, en el kilómetro 6,520.

Pasado este tramo, dejamos en la margen derecha de la autovía el desarrollo del nuevo Parque Eólico de Carratorres, y alrededor del kilómetro 6,920 la autovía cruza el Monte de Utilidad Pública ‘Patacaballo y La Vega’ y el Monte de Utilidad Pública ‘Nava de Santa María y otros’.

Una vez atravesados los Montes de Utilidad Pública, el trazado se acerca nuevamente a la actual carretera N-601 para discurrir en el final del tramo paralela a la N-601 una vez que la cruza en el kilómetro 9,260. Con el cruce de la autovía, la actual carretera N-601 se ve afectada y se lleva a cabo su reposición mediante un paso superior en el kilómetro 8,890. La reposición de la carretera N-601 lleva asociada a su sección tipo una vía verde.

Se encuentra en fase de desarrollo un parque eólico en el margen izquierdo de la autovía, el Parque Eólico La Mudarra Norte, cuyos aerogeneradores se sitúan a más de 270 metros de la arista exterior de la calzada, cumpliendo así la distancia mínima prescrita por normativa. La alternativa finaliza en el norte de La Mudarra, a la altura del kilómetro 222,400 de la N-601, al este de la misma.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue trabajando en la mejora de las carreteras en Valladolid con la reciente apertura del enlace 156 de la A-6 de acceso a Medina del Campo o el proyecto de actuaciones para reducir el ruido entre Ataquines y Rueda.